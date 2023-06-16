„Первый отдел“ опубликовал видео пыток над бывшим полицейским Евгением Чистовым, осужденным по статье о госизмене за работу на ЦРУ

На видео, снятом в 2021 году, сотрудники колонии заламывают Чистову руки и наносят ему несколько ударов, после чего слышны громкие крики и звуки ударов. В конце ролика осужденного силой затаскивают в камеру.

Внимание. В опубликованных ниже видеозаписях показаны сцены жестокости и насилия. Если для вас это неприемлемо, не смотрите их.

По данным „Первого отдела“, Чистова избили после того, как он отказался переходить в камеру, в которой, по мнению бывшего полицейского, находился психически неуравновешенный человек. У Чистова произошел с ним конфликт.

Всего, по словам Чистова, физическую силу в колонии к нему применяли четыре раза. „Два раза применялись спецсредства (газ), также меня пытались довести до самоубийства (остался шрам на руке)“, — сообщил он правозащитникам.

Как пишет „Первый отдел“, Чистов, его жена и мать не раз обращались к начальнику колонии, прокурору и руководителям других ведомств, но на их жалобы никто не реагировал.

„Я обвиняю прокуратуру и СК в покрывательстве пыток, а также бездействии при обращении к ним с заявлениями об издевательствах“, — заявил Евгений Чистов.

Московский областной суд в ноябре 2015 года приговорил Евгения Чистова к 13 годам колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене. Суд посчитал доказанным, что полицейский передавал спецслужбе США информацию о работе МВД и других российских ведомств. Сам Чистов не скрывал, что сотрудничал с ЦРУ. Он говорил, что выступал не против России, а против российской власти — и ради этого он был готов сотрудничать „хоть с самим сатаной“. Кроме того, он утверждал, что не раскрывал американской разведке никаких секретов, относящихся к обороне РФ.