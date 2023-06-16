Путин заявил, что первые тактические ядерные заряды уже доставлены в Беларусь

„Мы часть тактического оружия переместим на белорусскую территорию. Первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Беларуси. До конца лета мы эту работу выполним полностью. Это элемент именно сдерживания“, – подчеркнул он.

Девятого июня на встрече с Александром Лукашенко Путин заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси начнется в июле 2023 года. По его словам, подготовка сооружений для хранения тактического ядерного оружия в Беларуси заканчивается 7-8 июля и сразу же после этого российская сторона начнет перевозку в страну тактического ядерного вооружения.

В марте этого года Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие: якобы к 1 июля там должно закончиться строительство хранилища. Кроме того, Беларуси был передан ракетный комплекс „Искандер“, который может использовать это оружие, и под несение ядерных ракет переоборудованы 10 самолетов белорусских ВВС. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что Россия, размещая тактическое ядерное оружие в Беларуси, не передает его республике: контроль над ним и решение о применении остаются за Москвой.

25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В тот же день Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

Однако в начале июня Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется после того, как 7–8 июля завершится подготовка сооружений для него.

13 июня Лукашенко вновь заявил, что Беларусь начала получать российское тактическое ядерное оружие. По его словам, некоторые единицы „в три раза мощнее“, чем примененные США в Хиросиме и Нагасаки бомбы. При этом он утверждал, что „не просто просил“, а „требовал“ у Путина вернуть тактическое ядерное оружие в Беларусь.