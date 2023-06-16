Экзотическая змея на улице: от тропической жары спасаются даже пресмыкающиеся

Как сообщила префектура полиции, с наступлением тропической жары на улице города Тарту неожиданно появилось экзотическое животное, а именно представительница класса пресмыкающиеся.

Префектура полиции не сообщила, что за змею удалось поймать в Тарту, но, судя по фотографии, речь идет о молочной змее — неядовитой представительнице из семейства ужеобразных — прим. ред.