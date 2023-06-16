ОБЪЯСНЯЕТ ЭКСПЕРТ | Повлияет ли потеря большого количества западной техники на помощь Украине? Можно ли восполнить потери?

Украинской армии удалось за неделю освободить семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. При этом наступающая украинская армия неизбежно понесет потери. Недавно британский журнал The Economist писал, что в ходе боев под Ореховым и Токмаком в Запорожской области украинская армия потеряла десятки солдат и понесла значительные потери в технике. По данным OSINT-блога Oryx, из-за российских мин, дронов-камикадзе и вертолетов украинская армия за очень короткое время и практически в одном месте лишилась трех современных танков Leopard 2A6, 16 БМП Bradley, трех присланных финнами Leopard 2R, одного немецкого саперного танка Wisent 2 и одной единицы колесной и гусеничной бронетехники.