ОБЪЯСНЯЕТ ЭКСПЕРТ | Повлияет ли потеря большого количества западной техники на помощь Украине? Можно ли восполнить потери?
„На войне горит любая техника. Это война, ничего не поделаешь!“
Украинской армии удалось за неделю освободить семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. При этом наступающая украинская армия неизбежно понесет потери. Недавно британский журнал The Economist писал, что в ходе боев под Ореховым и Токмаком в Запорожской области украинская армия потеряла десятки солдат и понесла значительные потери в технике. По данным OSINT-блога Oryx, из-за российских мин, дронов-камикадзе и вертолетов украинская армия за очень короткое время и практически в одном месте лишилась трех современных танков Leopard 2A6, 16 БМП Bradley, трех присланных финнами Leopard 2R, одного немецкого саперного танка Wisent 2 и одной единицы колесной и гусеничной бронетехники.