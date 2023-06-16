МНЕНИЕ | Сортируем мусор правильно: упаковка - мыть или не мыть?(21)
Несмотря на экономический кризис, на протяжении многих лет покупательская способность жителей Эстонии постоянно росла. Это выражалось как в улучшении качества жизни – покупках нового жилья или машины – так и большем потреблении различных продуктов или приобретении новой техники, будь то новый телефон, холодильник или что-либо другое. Потребление растет, с ним же растет и количество отходов, а их сортировка не успевает за темпом. Как же сформировать среди жителей привычку более тщательно сортировать упаковочные отходы, и соответствует ли действительности, что для сортировки упаковки она должна быть идеально чистой?
Для понимания масштабов: в год житель Эстонии в среднем создает более 390 килограммов бытовых отходов, из которых треть составляют биоотходы, и практически вся остальная часть – это упаковочные отходы из различного материала, такие как стекло, металл, бумага, картон или пластик. Если с сортировкой стекла и бумажно-картонных отходов все просто, и для них, как правило, стоят отдельные контейнеры, то нередко встречаются и контейнеры для смешанной упаковки. Для чего же они предназначены?
Название говорит само за себя – этот контейнер придуман для упрощения жизни людей, то есть для любого отхода, в который было что-что упаковано. Нередко контейнеры для смешанной упаковки можно встретить где-нибудь на улице, у торговых центров и в прочих местах. В связи с наплывом упаковок стремительно растет и количество общественных контейнеров: упаковочные организации постоянно устанавливают новые контейнеры для упаковки в общественных пунктах, графики перевозок также становятся более плотными, но контейнеры по-прежнему имеют тенденцию к переполнению. С одной стороны это означает, что упаковки просто стало больше, но также и то, что люди стали собирать все больше упаковки отдельно от других бытовых отходов.
Неужели при выбросе упаковка должна быть кристально чистой?
Бытует миф, что для сортировки упаковки она должна быть идеально чистой. Никак нет – упаковка действительно не должна быть грязной и не должна пачкать другую упаковку, но и переусердствовать с ее мытьем не надо. Касательно чистоты упаковки можно исходить из следующего принципа: если вы перевернете упаковку и оттуда ничего не вытечет, то ее можно класть в упаковочный контейнер. Если в упаковке есть пищевые отходы и они капают или отделяются, пожалуйста поместите пищевые отходы в контойнер для биоотходов, слегка сполосните упаковку и положите ее в контейнер для упаковки. Например, пачка молока или кефира: не нужно заливать ее полностью водой, достаточно налить в нее немножко воды, встряхнуть и вылить жидкость – затем она будет пригодна для сортировки.
Что происходит с упаковками после их сортировки?
К сожалению, отнюдь не все упаковки подлежат переработке ввиду их композитности (некоторые упаковки сделаны из разных материалов, в связи с чем переработать их сложно) или экономической невыгодности, как, например, обертки для конфет. Тем не менее, такие детали не влияют на потребителя, поэтому, если вы хотите выбросить упаковку от мороженого или конфет, смело помещайте ее в контейнер для смешанной упаковки.
Смешанные упаковки сортируются на станции следующим образом: сначала через сито отсеиваются осколки стекла и остатки направляются в воздушный сепаратор, где удаляются посторонние предметы. В следующей части линии с помощью магнита отсеивается металлическая упаковка, после чего упаковки переходят на ручную сортировку, где сортируется бумажно-картонная упаковка, тетрапаки, пленка и другие пластиковые коробки, бутылки и стаканы и, наконец, стеклянная тара, которая не разбилась и, следовательно, не отсеилась через сито.
Переработка пластиковой упаковки во многом зависит от материала и от того, состоит ли упаковка из одного или нескольких видов материалов. При переработке пластиковых отходов пластмассы измельчаются и гранулируются, затем из них производятся новые изделия: начиная от полиэтиленовых пакетов или одежды и заканчивая даже стройматериалом или мебелью. Только представьте, сколько предотвращается химических реакций и использования химикатов, а также другого сырья благодаря тому, что люди сортируют пластиковые упаковки и нет необходимости создавать новый пластик.
Однако, все еще не так красиво и идеально – чтобы дела шли к лучшему, чтобы циркуляция пластика и упаковочных отходов увеличивалась, мы должны предпринимать совместные шаги: заводы по производству упаковок к примеру, могли бы уже при дизайне упаковки учитывать то, что композитный материал тяжело переработать и то, какие материалы могут быть переработаны в современных условиях; потребители могли бы сортировать отходы еще более тщательно, а государство могло бы путем положительных регуляций способствовать всем перечисленным пунктам.