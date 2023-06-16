МНЕНИЕ | Сортируем мусор правильно: упаковка - мыть или не мыть?

Для понимания масштабов: в год житель Эстонии в среднем создает более 390 килограммов бытовых отходов, из которых треть составляют биоотходы, и практически вся остальная часть – это упаковочные отходы из различного материала, такие как стекло, металл, бумага, картон или пластик. Если с сортировкой стекла и бумажно-картонных отходов все просто, и для них, как правило, стоят отдельные контейнеры, то нередко встречаются и контейнеры для смешанной упаковки. Для чего же они предназначены?

Название говорит само за себя – этот контейнер придуман для упрощения жизни людей, то есть для любого отхода, в который было что-что упаковано. Нередко контейнеры для смешанной упаковки можно встретить где-нибудь на улице, у торговых центров и в прочих местах. В связи с наплывом упаковок стремительно растет и количество общественных контейнеров: упаковочные организации постоянно устанавливают новые контейнеры для упаковки в общественных пунктах, графики перевозок также становятся более плотными, но контейнеры по-прежнему имеют тенденцию к переполнению. С одной стороны это означает, что упаковки просто стало больше, но также и то, что люди стали собирать все больше упаковки отдельно от других бытовых отходов.

Неужели при выбросе упаковка должна быть кристально чистой?