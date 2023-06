Говорил ли Эйнштейн: „Среди беспорядка найдите простоту; среди раздора найдите гармонию; в трудности найдите возможность“?

Со дня смерти Альберта Эйнштейна прошло уже почти 70 лет, и за это время все известные работы, письма и другие тексты учёного были изучены, большинство из них оцифровано. Согласно завещанию физика, значительная часть из них хранится в Еврейском университете в Иерусалиме, в электронном архиве которого представлена крупнейшая коллекция текстов, написанных Эйнштейном. Похожие базы данных с оцифрованными работами и письмами собраны в Принстонском и Калифорнийском технологическом университетах (США). „Проверено“ не удалось найти там англоязычную версию этой цитаты («Out of clutter, find simplicity; from discord make harmony; and finally in the middle of difficulty lies opportunity“), которая распространена в англоязычном сегменте интернета не меньше, чем её перевод — в русскоязычном.