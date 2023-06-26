26.06.2023, 11:37
Отсутствие ветеринарного образования и план посадить кошек на веганскую диету: бывшие волонтеры Pesaleidja обвиняют руководство в издевательстве над животными(10)
ФОТО: | Eesti Ekspress
Из организации Pesaleidja выгнали почти 20 волонтеров, высказавших обеспокоенность здоровьем животных. По словам членов правления, обвинения в их адрес необоснованны. Что происходит в известном приюте, разбирался Eesti Ekspress.
В отношении некоммерческой организации Pesaleidja, которая занимается спасением бездомных котов, разбирательство проводит как Департамент сельского хозяйства и продовольствия (в который теперь входит бывший Ветеринарный департамент), так и Инспекция по защите данных.