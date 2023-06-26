Отсутствие ветеринарного образования и план посадить кошек на веганскую диету: бывшие волонтеры Pesaleidja обвиняют руководство в издевательстве над животными

В отношении некоммерческой организации Pesaleidja, которая занимается спасением бездомных котов, разбирательство проводит как Департамент сельского хозяйства и продовольствия (в который теперь входит бывший Ветеринарный департамент), так и Инспекция по защите данных .

Для многих молодых людей помощь бездомным животным — это их первый опыт волонтерства и знакомства с культурой организации. Общая картина того, что происходило на самом деле, вырисовалась у волонтеров, которых в феврале выгнали из Pesaleidja, только после того, как они создали общий чат.