Танцор и ультрамарафонец из Эстонии готовится к экстремальному забегу по вулканам Исландии

Юхт, который уже восемь лет занимается ультраспортом, 28 августа начнет шестидневный забег Fire and Ice Ultra, где ему предстоит преодолеть 250 километров по огню и льду на собственных ногах.

Сделавший себе имя в сфере уличных танцев Юхт еще несколько лет назад ненавидел бег, но сегодня это естественная часть его жизни. „Я не самый быстрый и не самый лучший бегун, но я могу выдержать даже самые сложные условия. Сложная погода определенно станет препятствием в Исландии, поскольку все наши четыре времени года могут проявить себя там всего за один час“, — сказал он.

Лавовые поля, пороги, ледники, вулканический пепел и каменистые породы на травянистых тропах — это лишь часть предстоящего ультрамарафона. Поскольку он проходит в районе, который является частью природного и культурного наследия ЮНЕСКО и не заселен людьми, чтобы попасть туда, нужно получить специальное разрешение. Очень немногие люди в мире видели эту местность своими глазами.

„Подобный опыт заставляет почувствовать себя последним человеком на земле“, — описывают беспрецедентное испытание бывшие участники на сайте мероприятия. Они называют это изнурительным, но живописным и незабываемым путешествием. В начальной точке марафона высота более 1000 метров над уровнем моря, и в течение шести дней и тело, и разум будут истощены. Если первый день начинается в Центральной Исландии, с каждым часом и минутой участники продвигаются все ближе к Северному полюсу.

Поскольку это затратное мероприятие, Йоэлю предложил свою помощь проект Fenix Adventure – инициатива поддержки экстремальных спортсменов Fenix Casino, которая позволяет достичь цели. По словам руководителя по маркетингу Fenix Casino Марье Браунбрюк, подставить плечо было решено, потому что испытание Юхта станет проверкой человеческих способностей и испытанием на прочность и противостоянием природе в таком особенном месте, как Исландия.