Танцор и ультрамарафонец из Эстонии готовится к экстремальному забегу по вулканам Исландии
Cотни километров по пустынной жаре и в арктическом климате позади, а значит нужно искать новые вызовы – так считает эстонский ультрамарафонец и известный уличный танцор Йоэль Юхт, который в августе единственным из Эстонии примет вызов чрезвычайно сложного испытания – пробежать 250 километров среди исландских вулканов.
Юхт, который уже восемь лет занимается ультраспортом, 28 августа начнет шестидневный забег Fire and Ice Ultra, где ему предстоит преодолеть 250 километров по огню и льду на собственных ногах.
Сделавший себе имя в сфере уличных танцев Юхт еще несколько лет назад ненавидел бег, но сегодня это естественная часть его жизни. „Я не самый быстрый и не самый лучший бегун, но я могу выдержать даже самые сложные условия. Сложная погода определенно станет препятствием в Исландии, поскольку все наши четыре времени года могут проявить себя там всего за один час“, — сказал он.
Лавовые поля, пороги, ледники, вулканический пепел и каменистые породы на травянистых тропах — это лишь часть предстоящего ультрамарафона. Поскольку он проходит в районе, который является частью природного и культурного наследия ЮНЕСКО и не заселен людьми, чтобы попасть туда, нужно получить специальное разрешение. Очень немногие люди в мире видели эту местность своими глазами.
„Подобный опыт заставляет почувствовать себя последним человеком на земле“, — описывают беспрецедентное испытание бывшие участники на сайте мероприятия. Они называют это изнурительным, но живописным и незабываемым путешествием. В начальной точке марафона высота более 1000 метров над уровнем моря, и в течение шести дней и тело, и разум будут истощены. Если первый день начинается в Центральной Исландии, с каждым часом и минутой участники продвигаются все ближе к Северному полюсу.
Поскольку это затратное мероприятие, Йоэлю предложил свою помощь проект Fenix Adventure – инициатива поддержки экстремальных спортсменов Fenix Casino, которая позволяет достичь цели. По словам руководителя по маркетингу Fenix Casino Марье Браунбрюк, подставить плечо было решено, потому что испытание Юхта станет проверкой человеческих способностей и испытанием на прочность и противостоянием природе в таком особенном месте, как Исландия.
„Для нас самое главное, чтобы деятельность и путешествия всех наших спортсменов, включая Йоэля, были, прежде всего, безопасными, и чтобы все возвращались из поездок и экспедиций целыми и невредимыми. Оказывая поддержку, мы способствуем безопасному путешествию наших ультраспортсменов, следя за тем, чтобы они могли экипироваться всем необходимым“, — подчеркнула Марье Браунбрюк.
„Мы хотим побудить других искать связь с природой, и мы считаем, что Йоэль является отличным образцом для подражания для новых любителей приключений. Экстремальное испытание силы и расширение пределов возможностей ультраспортсменов возвращает нас к нашим предкам, которые также стояли лицом к лицу с природными явлениями, преодолевая трудностями. Мы также поддерживали других неудержимых эстонских ультраспортсменов, таких как Райт Ратасепп с его триатлонами и марафонами или Каспар Ээвальд, увлекающийся фридайвингом и покорением самых высоких гор мира“, — добавила Браунбрюк.
По словам Йоэла Юхта, подготовка к новому вызову идет уже почти полгода, и цель тренировок — успешно завершить соревнования. „Я занимаюсь и более длительными пробежками, и пешим туризмом, и силовыми, и тренировками на песчаных холмах. На самом деле работа только начинается, и нагрузки становятся все больше и больше“, — добавил он.
Йоэля тренирует Эйко Тоом, тренер с многолетним стажем, по словам которого, целью является увеличение аэробных возможностей. „Раз в неделю у нас общая подготовка тела в спортзале, а на песчаных холмах мы имитируем местность, которая нужна для соревнований“, — сказал Тоом.
В прошлом году Йоэль Юхт преодолел 500 километров на трассах Montane Lapland Arctic Ultra на севере Финляндии, а одно из его первых безумных приключений произошло уже в 2017 году в пустыне Сахара, где он пробежал 247 километров на марафоне Des Sables.
За приключениями Йоэля на марафоне Fire and Ice Ultra можно следить в блоге Fenix Adventure.
Видео о вулканическом испытаниии Fire and Ice Ultra можно посмотреть здесь.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.