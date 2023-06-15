МНЕНИЕ | Финансовый аналитик объясняет: когда мы передохнем от инфляции?

Во многих странах мира есть центральный банк, который выступает в роли регулятора экономики, в ЕС это ЕЦБ (Европейский Центральный Банк), в США это ФРС (Федеральная Резервная система). Основная задача центральных банков - это поддержание стабильности в экономике, для этого они применяют разные методы: регулируют ключевые ставки в стране или в ряде стран (как в ЕС), проводят денежную эмиссию (в народе говорят „включают печатный станок“), выкупают активы с фондового рынка, применяют нормативы минимальных обязательных резервов для банков и другие. В самых крайних ситуациях могут даже раздать людям деньги, как было в коронавирусное время в США, тогда многие люди получили по $1,200+.