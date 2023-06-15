МНЕНИЕ | Зачем Путин подчеркивает еврейское происхождение Зеленского?

Более убедительным представляется, однако, все-таки фактор чекистского прошлого Владимира Путина. Профессиональная социализация Путина, его ближайшего соратника, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и других влиятельных лиц в российском руководстве прошла в органах КГБ поздней советской эпохи. Представителям советской госбезопасности того времени были свойственны конспирологические теории с обязательной антисемитской составляющей - в частности теории о „могущественных евреях“, которые якобы правят западным миром.

Еще в 2000-е годы за Путиным как в России, так и за ее пределами закрепился образ лидера, который с симпатией относится к еврейскому народу и государству Израиль, а также заинтересован в развитии еврейской жизни в стране. Западные и израильские исследователи, изучавшие отношение Путина к евреям и Израилю, часто акцентируют внимание на биографических особенностях нынешнего хозяина Кремля, который в своей жизни часто соприкасался с людьми еврейского происхождения и имеет преимущественно позитивный опыт общения с ними.

Слова Путина о „еврее“ во главе „украинских неонацистов“ - духовных наследников убийц евреев в эпоху Холокоста - мгновенно подхватила российская пресса, а близкий к Кремлю политолог Сергей Марков и вовсе повторил распространенную среди российских политиков и пропагандистов формулу „Зеленский - президент еврей-неонацист, уникальный в мире подлец, предатель еврейского народа“. Почему Владимир Путин обратился к этой теме именно сейчас? Можно ли считать его слова проявлением антисемитизма? И с какой целью российский руководитель делает подобные заявления?

13 июня президент России Владимир Путин встретился в Кремле с военными корреспондентами , освещающими ход войны России против Украины. Во время встречи российский лидер сделал ряд оскорбительных заявлений в адрес военного и политического руководства Украины, отдельно остановившись на еврейском происхождении Владимира Зеленского : „Я вообще удивляюсь: как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, который возглавляет государство Украина , как он может поддерживать неонацистов - я просто не понимаю этого“.

В поздние 1980-е годы ограничение еврейской эмиграции из СССР и антисемитские черты советской антиизраильской пропаганды воспринимались как стратегическая ошибка, сделавшая „еврейский мир“ противником Москвы и содействовавшая поражению Советского Союза в холодной войне и крушению империи - психологической травме, которую, как показывает политика нынешнего российского руководства, в Кремле так и не смогли преодолеть.

Именно чекистский опыт Путина, скорее всего, и оказывал определяющее влияние на позицию Москвы: с евреями, памятуя о советском прошлом предпочитали не задираться, а вести себя подчеркнуто дружелюбно и корректно; в случае Израиля декларировалась приверженность развитию двухсторонних отношений.

Евреи разочаровали Путина?

После начала „специальной военной операции“ Путина постигли серьезные неудачи на „еврейско-израильском фронте“. Десятки тысяч россиян еврейского происхождения покинули страну. Многие бизнесмены, деятели науки и культуры с еврейскими корнями открыто осудили войну против Украины. Международные еврейские организации встали на сторону Киеву. Проукраинскую позицию занимает в целом и Израиль, и лишь важная роль России на Ближнем Востоке и интересы еврейской общины России вынуждают израильское руководство действовать с оглядкой на Москву.

После начала войны Кремль хотя открыто и не препятствует эмиграции евреев и связанной с ней утечкой мозгов и капиталов, но в своей пропаганде подвергает уехавших уничижительной критике и регулярно демонстрирует свое непонимание и недовольство проукраинской позицией Израиля и международных еврейских организаций.

Одной из ключевых причин провала своей стратегии Москва видит в фигуре президента Украины Владимира Зеленского, добившегося признания на Западе. В этой связи представляется закономерным, что именно Зеленский, к которому Путин уже давно испытывает, согласно публикациям прессы, личную неприязнь, избран в качестве основного объекта для антисемитских нападок.