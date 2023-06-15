Правда ли, что в честь Месяца прайда Триумфальную арку в Париже украсили огромным радужным флагом?

„Проверено“ посмотрело записи установленных в Париже городских камер видеонаблюдения, с которыми может ознакомиться любой желающий и в объектив которых попадает Триумфальная арка. Как минимум 7 и 8 июня инсталляции с радугой вокруг монумента не было. Наши коллеги из проекта Les Observers телеканала France24 выяснили, что радуги не было и 1–2 июня. Кроме того, Центр национальных памятников Франции подтвердил изданию Newtral, что вирусное видео не соответствует действительности.

Каждый год 1 июня во многих странах начинается Месяц прайда, или Месяц гордости ( Pride Month ), в течение которого проходят различные шествия, фестивали и просветительские мероприятия, посвящённые борьбе представителей ЛГБТ -сообщества за свои права. Например, в Париже в этом году упомянутый выше Марш гордости пройдёт 24 июня.

В начале распространяемого ролика на одной из опор арки виден круглый логотип с шестицветной радугой и словом Paint. Если в поисковой строке Google ввести запрос „Paint LGBT», то первыми результатами выдачи будут ресурсы медиа под названием Paint — оно освещает проблемы представителей ЛГБТ+.

Ролик с Триумфальной аркой „Проверено“ нашло в Instagram-аккаунте Paint, где запись была опубликована 1 июня 2023 года. Публикация размещена совместно с пользователем под ником origiful, который поблагодарил Paint за помощь в создании видео. Согласно профилю, автора ролика зовут Иэн Пэдгэм, а описание его страницы гласит: „Видеохудожник из Калифорнии, проживающий во Франции. Люблю сюрреализм, путешествия и историю искусства“.

Французские фактчекеры побеседовали с Пэдгэмом, который подтвердил своё авторство и рассказал, что сам связался с Paint и предложил сотрудничество. „Этот ролик был создан примерно за три дня с использованием нескольких различных программ. Я действовал так же, как и во всех своих видео: сначала снял реальные кадры на улице, а затем добавил то, что пришло мне в голову“, — рассказал 3D-художник. Агентству Associated Press он пояснил, что настоящие кадры были записаны во время поездки в такси, а радуга добавлена с помощью программ After Effects и Cinema 4D. А в разговоре с Reuters художник уточнил, что его работу никто не лоббировал и не спонсировал.

На странице Пэдгэма в Instagram есть и другие подобные произведения: например, в одном ролике показана изогнутая башня Биг-Бен, а в другом из пирамиды Лувра вылетает множество воздушных шаров.

В интервью с Les Observers Пэдгэм рассказал: „Мы переживаем важный момент в истории цифрового контента, когда растёт количество работ, созданных искусственным интеллектом. И мы живём в эпоху, когда можно делать всё более реалистичные вещи не выходя из дома. Я стараюсь создавать позитивные эмоции, но, к сожалению, вижу, что не всегда можно полностью контролировать свой месседж“. При этом в комментариях под своим роликом в Twitter, набравшим 3 млн просмотров, автор пояснил, что сам ИИ не использовал.

Таким образом, блогеры и пользователи Сети, которые были возмущены появлением инсталляции с радужным флагом на Триумфальной арке в Париже, приняли за реальные кадры ролик, созданный с помощью компьютерной графики. При этом автор видео не скрывал, что приуроченного к Месяцу гордости арт-объекта не существует в реальности.

Итог: Неправда