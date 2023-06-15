Правда ли, что в честь Месяца прайда Триумфальную арку в Париже украсили огромным радужным флагом?
В начале июня в интернете завирусилось 12-секундное видео, где показана Триумфальная арка, опоясанная гигантской радугой, будто выходящей из искусственного облака с надписью по-французски: „Marche Des Fiertes“ («Марш гордости“). Ролик снят с двух разных ракурсов: как будто бы из движущегося автомобиля и с обочины. Авторы некоторых русскоязычных публикаций считают, что таким образом французские власти обезобразили достопримечательность, и напоминают, что её начали возводить ещё по распоряжению Наполеона Бонапарта (завершили только в 1836-м) и что под сводами арки погребены останки неизвестного солдата, погибшего во время Первой мировой войны. В связи с этим в постах можно встретить комментарии о том, что „Наполеон вращается в гробу“ и что люди должны выйти на митинг против такого „безобразия“.
Подобные публикации можно встретить в Telegram-каналах, среди которых „Саня во Флориде» (359 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Иван Утенков» (110 000), „Спецоперация Z» (89 000), „Скабеева» (83 000), „Рифмы и трэш» (70 000), „СРЧ» (50 000), „Россия сейчас» (45 000) и „Что творится?» (36 000). Во „ВКонтакте“ о радуге вокруг памятника написали верифицированные паблики журнала „Телепрограмма» и издания „Украина.ру», а также многочисленные пользователи соцсети (примеры тут, тут и тут), но наиболее популярной стала запись в паблике „КБ» (424 000 просмотров). Аналогичные посты встречаются в Twitter, Facebook* и „Дзене», о необычном оформлении Триумфальной арки рассказали и некоторые новостные сайты и СМИ, например белорусский телеканал ОНТ и „Политикус».
Видео: соцсети / @origiful / @paint.officiel
Каждый год 1 июня во многих странах начинается Месяц прайда, или Месяц гордости (Pride Month), в течение которого проходят различные шествия, фестивали и просветительские мероприятия, посвящённые борьбе представителей ЛГБТ-сообщества за свои права. Например, в Париже в этом году упомянутый выше Марш гордости пройдёт 24 июня.
„Проверено“ посмотрело записи установленных в Париже городских камер видеонаблюдения, с которыми может ознакомиться любой желающий и в объектив которых попадает Триумфальная арка. Как минимум 7 и 8 июня инсталляции с радугой вокруг монумента не было. Наши коллеги из проекта Les Observers телеканала France24 выяснили, что радуги не было и 1–2 июня. Кроме того, Центр национальных памятников Франции подтвердил изданию Newtral, что вирусное видео не соответствует действительности.
В начале распространяемого ролика на одной из опор арки виден круглый логотип с шестицветной радугой и словом Paint. Если в поисковой строке Google ввести запрос „Paint LGBT», то первыми результатами выдачи будут ресурсы медиа под названием Paint — оно освещает проблемы представителей ЛГБТ+.
Ролик с Триумфальной аркой „Проверено“ нашло в Instagram-аккаунте Paint, где запись была опубликована 1 июня 2023 года. Публикация размещена совместно с пользователем под ником origiful, который поблагодарил Paint за помощь в создании видео. Согласно профилю, автора ролика зовут Иэн Пэдгэм, а описание его страницы гласит: „Видеохудожник из Калифорнии, проживающий во Франции. Люблю сюрреализм, путешествия и историю искусства“.
Французские фактчекеры побеседовали с Пэдгэмом, который подтвердил своё авторство и рассказал, что сам связался с Paint и предложил сотрудничество. „Этот ролик был создан примерно за три дня с использованием нескольких различных программ. Я действовал так же, как и во всех своих видео: сначала снял реальные кадры на улице, а затем добавил то, что пришло мне в голову“, — рассказал 3D-художник. Агентству Associated Press он пояснил, что настоящие кадры были записаны во время поездки в такси, а радуга добавлена с помощью программ After Effects и Cinema 4D. А в разговоре с Reuters художник уточнил, что его работу никто не лоббировал и не спонсировал.
На странице Пэдгэма в Instagram есть и другие подобные произведения: например, в одном ролике показана изогнутая башня Биг-Бен, а в другом из пирамиды Лувра вылетает множество воздушных шаров.
В интервью с Les Observers Пэдгэм рассказал: „Мы переживаем важный момент в истории цифрового контента, когда растёт количество работ, созданных искусственным интеллектом. И мы живём в эпоху, когда можно делать всё более реалистичные вещи не выходя из дома. Я стараюсь создавать позитивные эмоции, но, к сожалению, вижу, что не всегда можно полностью контролировать свой месседж“. При этом в комментариях под своим роликом в Twitter, набравшим 3 млн просмотров, автор пояснил, что сам ИИ не использовал.
Таким образом, блогеры и пользователи Сети, которые были возмущены появлением инсталляции с радужным флагом на Триумфальной арке в Париже, приняли за реальные кадры ролик, созданный с помощью компьютерной графики. При этом автор видео не скрывал, что приуроченного к Месяцу гордости арт-объекта не существует в реальности.
Итог: Неправда