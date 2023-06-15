МНЕНИЕ | Денис Преснецов - Алексею Яшину: воспитайте новых педагогов, а не боритесь со старыми!(31)
Опубликованное в русской версии портала Postimees мнение члена правления партии „Eesti 200“ Алексея Яшина по поводу образования в стране, с ярким заголовком „Мэр Кылварт продолжает борьбу против будущего русскоязычной молодежи и ищет виноватых“, заставило меня отреагировать в письменном виде. Возможно, получилось несколько эмоционально, пишет директор гимназии Ляэнемере Денис Преснецов.
Мнение Алексея Яшина заканчивается фразой о том, что пора уступить место тем, кто может способствовать решению проблемы перехода школ на эстонский язык обучения. Сильно сказано.
Когда-то была такая рубрика „Если бы директором был я“, где люди разных профессий предлагали решение тех или иных проблем. Сейчас в Эстонии появилась масса людей, которые, закончив обучение по специальности „административное управление“, возомнили себя спецами в любом вопросе. Так что я вполне могу озадачить господина Яшина теми вопросами, из-за которых сейчас ночами не спят руководители школ, как русских, так и эстонских.
К сожалению, любое производство нуждается в рабочих руках, будь то изготовление табуреток или обучение школьников. Пока еще не придуманы методы, как это делать, если у тебя не хватает сотен рабочих рук. „Конечно, - скажет специалист по административному управлению. - Используйте современные технологии“, - или в применении к школе – „Используйте современные методики“. Но беда в том, что отсутствуют не только рабочие руки, т.е. учителя, но и механизмы, т.е. методики преподавания эстонского языка. Более того, не только языка, но и предметов на нем для иноязычных школьников. Вот, если бы господин Яшин, словно в старой рубрике, был бы директором производства, как бы он, не имея ни рабочих рук, ни механизмов, даже со всеми глубокими познаниями в административном управлении справился бы с поставленными задачами? А ведь речь здесь идет не о табуретках, а о детях, о человеческих душах, о человеческом будущем. Конечно, можно пригласить поработать вместо опытных мастеров людей с улицы и заполнить вакансии. Но захочет ли народ покупать изделия этих рукоделов или все-таки предпочтет то, что сделано руками реальных умельцев? Думаю, что ответ ясен. Так почему же господин Яшин и его единомышленники считают, что детские судьбы можно доверить непрофессиональным народным умельцам, и верят в то, что в результате мы получим отличную продукцию, а по факту - выпускников, у которых нет будущего?
А вот если бы господин Яшин был мэром и в течение многих лет боролся за то, чтобы были созданы реальные программы, продуманы разные формы обучения языку, созданы нормальные учебники, разработан адекватный план перехода, а его никто или очень мало кто слышал, или голословно во имя дешевой популярности обвинял в том, что он – ярый противник изучения эстонского языка в школах, то как бы этот „мэр“ на это реагировал? Думаю, что ни директор школы Яшин, ни мэр города Яшин не смог бы пробить стену, которую пробить невозможно. Все мы, наверное, помним или читали из истории, что раньше какие-то достижения делались к определенным знаменательным датам, юбилеям и прочим событиям. И все врали о том, что достигли успехов, чтобы, как говорится, не получить по шапке. Вот и сейчас мы снова наступаем на те же грабли, что-то к такому-то году нужно непременно достигнуть определенной цели. И, наверное, для кого-то это звучит красиво, а, если к этому добавить еще и критику политических оппонентов, то, возможно, в ближайшем будущем можно заполучить теплое место в парламенте. Но только ничто из этого не гарантирует детям качественного и достойного образования.
А теперь представим себе фразу „Если бы учителем был я“, но не тем, кто проработал несколько лет в школе, а тем, кто отдал школе целую жизнь, тем, кто прекрасно владеет предметом, но недостаточно хорошо владеет государственным языком. Тем, кого задергали штрафами и проверками. Тем, кому мэр Нарвы предложила найти себе применение на открывающихся там заводах. Тем, кто вместе с ребятами пережил пандемию и дистанционное обучение. Тем, кто вынужден брать полторы ставки, чтобы свести концы с концами, а вечерами корпеть над тетрадками. Тем, кого государство не освободило для того, чтобы они занимались только изучением языка и методикой преподавания на нем. Какие эмоции у автора текста преобладали бы сейчас? Боль, обида, чувство несправедливости, унижение перед детьми, которым объясняют, что их преподавателя изгнали за профнепригодность. Хотел бы он оказаться в таком положении? Вы скажете: „Конечно, нет, потому что я молод и энергичен“. Вот только молодые и энергичные не хотят идти в школу, потому что они видели все те издевательства, назовем вещи своими именами, которыми подвергались и подвергаются учителя, воспитатели детских садов и руководители школ. Среди нет, поверьте, нет ни одного, кто бы сказал, что владение эстонским языком не нужно. Но, может быть, за эти годы нужно было бросить силы на воспитание новой плеяды педагогов, а не на борьбу со старыми учителями?
А вот, если бы Вы, господин Яшин, были бы министром, может, Вы собрали бы лучшие умы Эстонии, приостановили бы реформу, которую делаете ударными темпами, прекратили бы искать врагов в лице руководства Таллинна, а в мозговой атаке нашли бы оптимальный вариант решения этой проблемы. Но Вы ни директор школы, ни мэр и даже не министр. Кстати, приходите к нам в школу преподавать тригонометрию и химию на эстонском языке! Уверен, Вы справитесь, ведь знание основного предмета, судя по всему, неважно.
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