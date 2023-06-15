МНЕНИЕ | Денис Преснецов - Алексею Яшину: воспитайте новых педагогов, а не боритесь со старыми!

Мнение Алексея Яшина заканчивается фразой о том, что пора уступить место тем, кто может способствовать решению проблемы перехода школ на эстонский язык обучения. Сильно сказано.

Когда-то была такая рубрика „Если бы директором был я“, где люди разных профессий предлагали решение тех или иных проблем. Сейчас в Эстонии появилась масса людей, которые, закончив обучение по специальности „административное управление“, возомнили себя спецами в любом вопросе. Так что я вполне могу озадачить господина Яшина теми вопросами, из-за которых сейчас ночами не спят руководители школ, как русских, так и эстонских.

К сожалению, любое производство нуждается в рабочих руках, будь то изготовление табуреток или обучение школьников. Пока еще не придуманы методы, как это делать, если у тебя не хватает сотен рабочих рук. „Конечно, - скажет специалист по административному управлению. - Используйте современные технологии“, - или в применении к школе – „Используйте современные методики“. Но беда в том, что отсутствуют не только рабочие руки, т.е. учителя, но и механизмы, т.е. методики преподавания эстонского языка. Более того, не только языка, но и предметов на нем для иноязычных школьников. Вот, если бы господин Яшин, словно в старой рубрике, был бы директором производства, как бы он, не имея ни рабочих рук, ни механизмов, даже со всеми глубокими познаниями в административном управлении справился бы с поставленными задачами? А ведь речь здесь идет не о табуретках, а о детях, о человеческих душах, о человеческом будущем. Конечно, можно пригласить поработать вместо опытных мастеров людей с улицы и заполнить вакансии. Но захочет ли народ покупать изделия этих рукоделов или все-таки предпочтет то, что сделано руками реальных умельцев? Думаю, что ответ ясен. Так почему же господин Яшин и его единомышленники считают, что детские судьбы можно доверить непрофессиональным народным умельцам, и верят в то, что в результате мы получим отличную продукцию, а по факту - выпускников, у которых нет будущего?