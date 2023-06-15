ЕС принимает первый закон о защите от рисков искусственного интеллекта. Главной угрозой считают не вымирание человека

Его многочисленные оппоненты возражали с трибуны Европарламента, что требовать полного запрета систем распознавания наивно, что они очень полезны в поиске террористов или, например, пропавших детей, и что сравнение с Китаем некорректно, поскольку в Европе правоохранительные органы и суды реально защищают права граждан.

„Требование о санкции суда, предложенное жесткими консерваторами - это чистая формальность, дымовая завеса для прикрытия массовой слежки [...] Нельзя делать нормой культуру недоверия и становиться на сторону авторитарных режимов, которые применяют ИИ для подавления гражданского общества“, - заявил Брайер перед дебатами.

Немецкий „пират“ заявил, что системы распознавания лиц ошибаются в 99% случаев, и это ведет к задержаниям невиновных людей.

„Мы открываем ящик Пандоры, мы создаем тотальное полицейское государство, как в Китае“, - заявил Брайер (цитата по синхронному переводу).

От этого меньшинства в дебатах выступил, в частности, Патрик Брайер - единственный в Европарламенте представитель Пиратской партии Германии.

Уверенное большинство евродепутатов - за такое решение, но небольшое меньшинство призывает совсем запретить системы распознавания лиц.

В дебатах, которые прошли 13 июня, депутаты Европарламента больше всего внимания обратили на пункты о системах распознавания лиц. В проекте предлагается разрешить применение таких систем только „постфактум“ (а не в режиме реального времени), только для поиска преступников, террористов и пропавших людей и только по решению суда.

„Депутаты Европарламента хотят гарантировать, чтобы системы ИИ контролировались людьми, были безопасны, прозрачны, отслеживаемы, не дискриминировали пользователей и способствовали защите окружающей среды“, - объясняла пресс-служба Европарламента в мае, по ходу подготовки законопроекта.

Системы, создающие контент - такие, как ChatGPT - должны будут, в частности, четко маркировать свою продукцию и не выдавать ее за творчество живых людей.

Совсем запрещены будут, например, системы, созданные для того, чтобы влиять на подсознание людей, а также системы биометрического распознавания, работающие в режиме реального времени.

В законе системы ИИ разделены на группы по степеням риска, который они несут для европейских граждан и потребителей, и для каждой группы введены свои ограничения и меры контроля.

Дискриминация

По мнению заместительницы председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер, отвечающей за антимонопольную политику, одна из самых насущных проблем, связанная с развитием искусственного интеллекта, - это дискриминация.

В эксклюзивном интервью Би-би-си Вестагер заявила, что более актуальной, по сравнению с вымиранием человечества в стиле „Терминатора“, проблемой является потенциал ИИ по усилению предвзятости или дискриминации. По ее словам, этому способствует огромный объем данных, получаемых из интернета и используемых для обучения моделей и инструментов.

Вестагер заявила Би-би-си, что регулирование ИИ необходимо для противодействия самым большим рискам, которые несет новая технология.

По ее словам, это имеет ключевое значение в тех случаях, когда искусственный интеллект используется для принятия решений, могущих повлиять на способность человека добывать средства к существованию, например, на получение ипотечного кредита.

„Вероятно, [риск вымирания] может существовать, но по-моему, вероятность этого довольно мала. Я думаю, что риски ИИ больше связаны с тем, что люди будут подвергаться дискриминации, их не будут воспринимать такими, какие они есть, - сказала она. - Если банк использует ИИ для решения вопроса о том, можете ли вы получить ипотечный кредит, или если это социальные службы вашего муниципалитета, то хочется быть уверенным, что вы не подвергаетесь дискриминации из-за вашего пола, цвета кожи или места жительства“.

Поскольку ИИ продолжает быстро развиваться, при выработке новых правил нужно проявлять прагматизм, считает Вестагер.

„Лучше получить, скажем, 80% сейчас, чем 100% никогда, поэтому давайте начнем, а когда научимся - вернемся к этому вопросу и скорректируем правила“, - сказала она.

По ее мнению, риск того, что ИИ может быть использован для влияния на следующие выборы, „определенно существует“.

Группы риска