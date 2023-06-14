Лилии Чанышевой дали 7,5 лет. Как успешный аудитор стала первым осужденным за участие в „экстремистском“ ФБК Навального

Чтобы не подставлять сотрудников и уберечь их от уголовных дел, сами оппозиционеры распустили структуру региональных штабов, и их не стало. Многие соратники Навального тогда начали уезжать из России. Чанышева с мужем остались. „Страха не должно быть. Страх разрушает в человеке человечность“, - позже объяснял их решение Гатин. Молодожены решили сосредоточиться на частной жизни, планировали родить ребенка.

В январе 2021 года переживший отравление Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию и был задержан в московском аэропорту „Шереметьево“. Во многих городах - в том числе в Уфе - проходили митинги с требованием его освобождения, которые разгоняла полиция. После акции 31 января главу штаба в Уфе Лилию Чанышеву арестовали на несколько суток. Ее молодой человек Алмаз Гатин пришел на свидание в спецприемник и прямо там сделал Чанышевой предложение руки и сердца.

По этому же делу будут судить Алексея Навального (ему грозит до 35 лет тюрьмы), а также бывших координаторов его штабов в Томске и Барнауле - Ксению Фадееву и Вадима Останина, а также Даниэля Холодного, технического директора Навальный Live.

Бывшую главу штаба Навального арестовали осенью 2021 года, когда сам оппозиционер уже был за решеткой, а все его структуры - штабы и Фонд борьбы с коррупцией - признаны экстремистскими и запрещены. В тот момент Чанышева была среди тех немногих заметных участников команды Навального, которые не уехали из России. Она стала первой соратницей Навального, обвиненной в участии в деятельности экстремистского сообщества, Кроме того, ее обвинили в призывах к экстремизму и создании организации, нарушающей права граждан.

Судья Азамат Бикчурин назначил Чанышевой наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, сообщила команда Навального в своем телеграм-канале. Ее признали виновной по трем „экстремистским“ статьям УК РФ, но наказание назначил только по статье об организации „экстремистского сообщества“. Второго фигуранта дела - активиста Рустема Мулюкова - приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за участие в „экстремистском сообществе“.

„Что делать, когда „валить“ - не вариант? Пишите в комментариях, как вы справляетесь с жизнью в России“ - видеоролик с такой подписью до сих пор висит у Чанышевой в инстаграме. На видео она гуляет по осеннему лесу и советует жить по совести, писать письма политзаключенным и радоваться каждому дню на свободе. Ролик заканчивается фразой: „Делай, что должно, и пусть будет, что будет“.

Видео было опубликовано 1 ноября 2021 года. Через восемь дней Чанышеву задержали по уголовному делу.

„Женщина, молодая - и не боится“

Среди руководителей штабов Навального были и совсем юные оппозиционеры, вчерашние студенты. Но это не про Лилию Чанышеву. До того как пойти в политику, она уже была состоявшимся профессионалом в сфере консалтинга.

Окончив в Москве Финансовый университет при правительстве, она сразу устроилась в PricewaterhouseCoopers - одну из четырех крупнейших международных консалтинговых компаний. Затем работала в другой компании „большой четверки“ - Deloitte. Эти высокооплачиваемые должности и перспективы карьерного роста Чанышева оставила в 2017 году, когда Алексей Навальный начал президентскую кампанию и стал открывать предвыборные штабы по всей России.

„Несколько лет назад мне принесли резюме: 'Смотри, какая крутая девушка хочет возглавить наш штаб в Уфе'. Лилия Чанышева. Аудитор в компании 'большой четверки', отличное образование, успешная карьера, перспективы. Зарплата в несколько раз больше, чем можем платить мы, - вспоминал Навальный о том, как познакомился с Лилией. - Человек не на три месяца идет волонтерить, а бросает работу, чтоб возглавить штаб в одном из самых сложных регионов“.

„Она хотела сделать что-то большее для нашего города, республики, нашей страны. Человек готов отказаться от материальных сторон, чтобы жить ради страны и ради людей. Здесь свобода колоссальная, в сердце и духе женщины. Меня это поразило“, - рассказывал ее муж Алмаз Гатин в разговоре с Би-би-си в начале 2022 года. Именно тогда, в 2017 году, Лилия с Алмазом и познакомились.