Соцсети сообщили о ранении депутата Госдумы РФ и соратника Кадырова. Командир отряда „Ахмат“ назвал сообщения фейками(4)
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов получил ранение, „но он жив“. Об этом сообщили телеканалу „Звезда“ в пресс-службе Госдумы.
Где именно получил ранение соратник главы Чечни Рамзана Кадырова и когда это произошло, в Госдуме не уточнили, - пишет Meduza.
Ранее воюющий в ВСУ политолог Кирилл Сазонов написал в фейсбуке, что кортеж Делимханова был якобы обстрелян в Запорожской области. Вместе с депутатом якобы погибли около 200 человек из его сопровождения. Тела, как утверждает Сазонов, были вывезены на вертолетах, чтобы сохранить случившееся в тайне.
Подтверждения этой информации нет.
В телеграм-канале Рамзана Кадырова вскоре появился пост, в котором глава Чечни заявил, что Делимханов не выходит на связь.
„Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать“, — говорится в посте.
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов передал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что Делимханов жив. „Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: „Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам“», — написал Кузнецов в своем телеграм-канале.
13 июня Кадыров писал в телеграме, что Делимханов по его поручению встретился в Белгородской области с губернатором Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством регионального управления Росгвардии.
Адам Делимханов жив и находится в Чечне, заявил командир спецназа „Ахмат“ Апты Алаудинов „Это все фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике [Чечне] — поехал к Рамзану Ахматовичу“, — приводит слова Алаудинова российское государственное агентство ТАСС.
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