В Таллиннском зоопарке становится жарко: обитатели „Тропического леса“ будут уходить на сиесту

В новом здании „Тропического леса“ растительность еще не стала достаточно пышной, чтобы блокировать проникающие сквозь стеклянную крышу солнечные лучи. Средняя влажность на выставке составляет до 80%, а средняя температура 27 градусов, поэтому важно, чтобы и посетители, и животные были защищены от жары. В связи с этим зоопарк принял решение ограничить посещение тропического леса в самое жаркое время дня.



Таким образом, с четверга, 15.06, здание „Тропического леса“ будет открыто утром с 10:00 до 13:00 и вечером с 17:00 до 19:00.



Кормление азиатских выдр по-прежнему будет происходить по вторникам и четвергам в 11:30 и 17:00.

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