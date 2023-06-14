За рубежом
14.06.2023, 14:01

DELFI В УКРАИНЕ | Спецоперация ВСУ: как проходит конвой российских военнопленных с линии фронта

 
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Недавняя спецоперация на Донецком направлении: ВСУ берут в плен несколько российских военных. В ходе фильтрации выявляют двоих офицеров, которых сажают в джип и с завязанными глазами везут в на допрос в определенную инстанцию. Как осуществлялся конвой, что говорили и как себя вели эти военнопленные - в материале Delfi из Украины.

Так как в целях безопасности время и место проведения спецоперации разглашать запрещено, то можно сказать образно: недавно на Донецком направлении ВСУ провели спецоперацию, в ходе которой были взяты в плен российские военные.

После этого в течение примерно двух часов проводилось распределение военнослужащих РФ на офицеров и рядовых. Последние не представляют для соответствующих структур никакого интереса для проведения с ними беседы. В этот раз выявили двух человек, каждому по 24 года. Получается, что они только недавно окончили военное училище.

RusDelfi
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