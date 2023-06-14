МНЕНИЕ | Запорожский гамбит. Украинское наступление началось: возможно, оно идет лучше, чем кажется
Давно анонсировавшееся украинское наступление началось. И, судя по данным некоторых источников, развивается оно вполне успешно — возможно, даже успешнее, чем говорят украинские власти и сообщают российские военкоры, отмечает Лев Кадик.
Утром 12 июня пресс-центр сил территориальной обороны таврийского направления ВСУ опубликовал видео, на котором бойцы 35-й бригады морской пехоты сообщают об освобождении села Сторожевое в Донецкой области. Сегодня же Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об освобождении села Новодаровка: оно находится в 12 километрах к западу от Сторожевого. Днем ранее, в воскресенье, 68-я егерская бригада ВСУ сообщила об освобождении села Благодатное, расположенного к востоку от Сторожевого, на другом берегу реки Мокрые Ялы.