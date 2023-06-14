МНЕНИЕ | Запорожский гамбит. Украинское наступление началось: возможно, оно идет лучше, чем кажется

Утром 12 июня пресс-центр сил территориальной обороны таврийского направления ВСУ опубликовал видео, на котором бойцы 35-й бригады морской пехоты сообщают об освобождении села Сторожевое в Донецкой области. Сегодня же Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об освобождении села Новодаровка: оно находится в 12 километрах к западу от Сторожевого. Днем ранее, в воскресенье, 68-я егерская бригада ВСУ сообщила об освобождении села Благодатное, расположенного к востоку от Сторожевого, на другом берегу реки Мокрые Ялы.

Эти маленькие села, в которых до войны проживало по нескольку сотен человек — единственный успех, о котором украинские власти сообщают официально. При этом украинские военные подтверждают освобождение населенных пунктов лишь через несколько дней после того, как оно происходит в действительности. Точные даты освобождения Сторожевого и Благодатного не раскрываются, зато в сообщении о Новодаровке дата есть: это 4 июня. То есть село удалось взять более недели назад.