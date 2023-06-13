Правда ли, что на мемориале погибшим сотрудникам ЦРУ появилась звезда в честь жертвы российского обстрела?

В конце мая российские СМИ сообщили , что утром 29-го числа ударом гиперзвукового ракетного комплекса „ Кинжал » было поражено подземное укрытие ГУР на Рыбальском острове в Киеве. В сооружении якобы находилось до ста офицеров, в том числе представлявших страны НАТО. 30 мая факт атаки на штаб украинской разведки подтвердил и президент РФ Владимир Путин, правда, сказав , что это произошло „два-три дня назад“. В ГУР слухи опровергли, назвав их „фейками военных преступников и старых маразматиков“. Американская сторона не подтверждала гибель или ранение своих граждан в Киеве. При этом Вашингтон далеко не все сообщения из зоны боевых действий комментирует подобным образом — например, 16 мая источники нескольких СМИ в разведке США признали , что ЗРК Patriot в украинской столице был повреждён в результате удара того же „Кинжала“.

Вскоре после появления в конце мая неподтверждённой информации о российском ракетном ударе по штабу Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР) в Киеве и гибели там неустановленного числа офицеров НАТО по интернету разошлась фотография мемориальной стены с американским флагом. Сообщалось, что это доска почёта погибшим сотрудникам ЦРУ , на которую только что добавили новую звезду, 140-ю по счёту. Некоторые русскоязычные ресурсы высказали предположение (а иные — и вовсе уверенность), что она посвящена некоему американцу, погибшему в результате российского удара. Часто подчёркивалось, что имя отмеченного таким образом человека официально не называется, и это только усиливало подозрения. О новой звезде, появление которой может косвенно подтверждать сообщения об уничтожении военных из стран НАТО в Украине, рассказали такие информационные ресурсы, как НТВ , „ Царьград », „ НИА-Красноярск », Pravda.ru , „ Силовой блок », „ Блокнот », „ Военное обозрение » и forpost.sevastopol.ru . Среди Telegram-каналов, распространивших информацию, можно выделить „ Александр Семченко » (93 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Военное дело » (92 000), „ Милитарист » (83 000) „ Петя Первый » (72 000) и Rogandar News (54 000).

Как сообщает официальный сайт Центрального разведывательного управления США, мемориал, о котором идёт речь, находится на северной стене вестибюля Первого здания штаб-квартиры организации в Лэнгли, штат Вирджиния. Каждая звезда, выгравированная на ней, представляет собой дань уважения сотруднику, погибшему при исполнении долга за рубежом или на территории Соединённых Штатов. При этом подчёркивается, что „смерть должна носить вдохновляющий или героический характер, наступить в результате террористического акта или преднамеренного акта насилия, направленного против сотрудника и мотивированного исключительно принадлежностью этого сотрудника к ЦРУ, при прохождении службы в районах боевых действий либо других особо опасных условиях“. Свои особенности имеет и процедура утверждения кандидатуры: её выдвигает Совет по наградам за заслуги, а утверждает директор ЦРУ. Дальше размещением звезды на стене занимается протокольная служба ведомства.

По состоянию на 8 июня 2023 года на странице мемориала на сайте ЦРУ действительно сообщалось о 140 звёздах, тогда как на заархивированной 30 мая версии речь шла о 139. Однако новые отметки на стене в штаб-квартире ЦРУ не появляются оперативно после гибели сотрудника – их открывают один раз в год в ходе торжественной церемонии, которая традиционно проходит во второй половине мая. Так было и в 2021 году, когда в ведомстве увековечили память четверых сотрудников и тем самым довели число звёзд до 137, и в 2022 году, когда их стало уже 139.

Последнее на данный момент чествование погибшего служащего ЦРУ состоялось 23 мая 2023 года. Вопреки распространённой в русскоязычных СМИ информации, в этот раз имя сотрудника, которому посвящалась звезда, было известно и упоминалось в пресс-релизе. ЦРУ увековечило память врача Джона Эванса, погибшего в авиакатастрофе в Юго-Восточной Азии ещё в 1969 году.

Таким образом, 140-я звезда на мемориальной стене ЦРУ не имеет никакого отношения к событиям в Украине и посвящена человеку, погибшему более полувека назад. Кроме того, она появилась раньше предполагаемого удара по бункеру в Киеве. Общее же количество звёзд, упоминаемое на странице о стене на сайте ЦРУ, было обновлено с некоторым опозданием, хотя в пресс-релизе ведомства от 23 мая прямо сказано, что оно увеличилось до 140. Примечательно, что конспирологи, на словах столь внимательно следившие за количеством звёзд, не удосужились посчитать его на распространяемых ими же фотографиях: в новостях мы видим сплошь старые снимки со 137 и 139 звёздами. Более того: даже на сайте ЦРУ по состоянию на 8 июня пока висела фотография со 139 звёздами, хотя на официальной странице агентства в Facebook новое фото вывесили ещё 24 мая.

Итог: Неправда