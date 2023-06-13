Мнение
13.06.2023, 15:30

МНЕНИЕ | Западный бизнес в РФ: все так неоднозначно!

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Андрей Деменков
публицист
"Последний день Икеи". После объявления о закрытии магазинов IKEA 3 марта 2022 года в России, люди штурмовали магазины
"Последний день Икеи". После объявления о закрытии магазинов IKEA 3 марта 2022 года в России, люди штурмовали магазины
ФОТО: ngs.ru

Сообразив, что блицкрига не будет, страны из круга западной цивилизации и те, кто тянется к ним, решили давить на Россию и ее военный потенциал всевозможными санкциями. Параллельно иностранный бизнес начал исход из РФ. Делали это компании зачастую нерешительно, а то и вовсе очень неохотно, но страх перед репутационными рисками для многих перевешивал значение рынка в 2% мирового ВВП, пишет публицист Андрей Деменков.

Брошенный в Украину российский булыжник войны вызвал расходящиеся по всему миру волны неожиданных последствий. И если оценка самой войны, преступной и захватнической, не вызывает никаких вопросов, то со многими сопутствующими факторами пока не все так однозначно.

В первые недели войны, отойдя от шока и сообразив, что блицкрига не будет, страны из круга западной цивилизации и те, кто тянется к ним, решили давить на Россию и ее военный потенциал всевозможными санкциями. Параллельно иностранный бизнес начал исход из РФ. Делали это компании зачастую нерешительно, а то и вовсе очень неохотно, но страх перед репутационными рисками для многих перевешивал значение рынка в 2% мирового ВВП.

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