МНЕНИЕ | Западный бизнес в РФ: все так неоднозначно!

Брошенный в Украину российский булыжник войны вызвал расходящиеся по всему миру волны неожиданных последствий. И если оценка самой войны, преступной и захватнической, не вызывает никаких вопросов, то со многими сопутствующими факторами пока не все так однозначно.

В первые недели войны, отойдя от шока и сообразив, что блицкрига не будет, страны из круга западной цивилизации и те, кто тянется к ним, решили давить на Россию и ее военный потенциал всевозможными санкциями. Параллельно иностранный бизнес начал исход из РФ. Делали это компании зачастую нерешительно, а то и вовсе очень неохотно, но страх перед репутационными рисками для многих перевешивал значение рынка в 2% мирового ВВП.