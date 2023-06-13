13.06.2023, 15:30
МНЕНИЕ | Западный бизнес в РФ: все так неоднозначно!(1)
ФОТО: ngs.ru
Сообразив, что блицкрига не будет, страны из круга западной цивилизации и те, кто тянется к ним, решили давить на Россию и ее военный потенциал всевозможными санкциями. Параллельно иностранный бизнес начал исход из РФ. Делали это компании зачастую нерешительно, а то и вовсе очень неохотно, но страх перед репутационными рисками для многих перевешивал значение рынка в 2% мирового ВВП, пишет публицист Андрей Деменков.