ФОТО | „Он как тигр на охоте“. В Нарве художник сделал мурал с Паулем Кересом
По муралу Никиты Фролукова можно изучить биографию Пауля Кереса. Или во всяком случае вдохновиться на то, чтобы еще больше узнать о жизни выдающегося шахматиста, детские годы которого прошли в том числе в Нарве. Никиту на создание мурала сподвигли слова Кереса, которые он встретил в интернете: „Чем становлюсь я старше, тем больше ценю пешки“.
По словам художника, жизнь научила Кереса внимательно относиться к мелочам и простым людям, а это важно.
Мурал на стене гаражей Никита сделал за две недели. Он работает сварщиком. Утром до работы и вечером выходил во двор своего дома, чтобы творить. Но прежде Фролуков сделал 14 вариантов эскизов, работал над ними с февраля. Все время что-то не нравилось, менял композицию, думал над цветами.
В итоге в работе нашли отражения символы, которые характеризуют жизнь Кереса. Например, тигр обозначает резкий и лихой стиль игры в шахматы. „Он как тигр на охоте“, – говорит Фролуков про манеру игры в шахматы Кереса. Корона – это отсылка к прозвищу шахматиста „наследный принц“. Пауль часто занимал вторые места. Но, считает Никита, он не был вторым, так как важнее в личности чуткость, мудрость. „Керес был хорошим человеком, обладал тонким чувством юмора, его можно назвать человеком с большой буквы“, – говорит Никита, глядя на свой мурал.
В юности шахматист увлекался созданием керамических свистулек. Художник изобразил глиняную птичку в напоминание об этом. Никита отметил также тень, которая падает на шахматную доску, –он так показал расцвет шахматиста.
Интересную деталь заметил художник и отобразил ее в работе – Керес наизусть знал расписание полетов основных мировых авиакомпаний, так как часто летал сам. С ним даже консультировались, как быстрее и удобнее куда-то долететь. Никита это показал через образ самолета в вечернем небе.
У Кереса был первый разряд по теннису – и этот факт биографии учел художник, добавив к своей работе теннисные мячи.
Прохожие и соседи положительно отзывались о работе Никиты, подходили, хвалили или задавали вопросы. Фролуков за это им благодарен.
Создавал мурал он за свои деньги. Потратил примерно 25-30 баллончиков краски, но точное их количество не считал – главное для него идея.
Чтобы работа была легально сделана, он обратился в горуправу. С необходимыми разрешениями помог Денис Гиренко, городской художник. RusDelfi Гиренко сказал, что все работы, связанные с муралами на фасадах домов, гаражей, так же на заборах и ограждениях в городе, включая частную собственность, должны быть согласованны с департаментом архитектуры города. Для разрешения на работы требуются: заявление в свободной форме на адрес отдела архитектуры, с указанием места, материалов и описания работ и концепции, также разрешение или согласие от собственника, если работы производятся на частной территории и эскиз мурала. Все эти документы Фролуков сделал, поэтому никаких вопросов со стороны города к его творчеству нет.
Это уже шестая работа Никиты в городском пространстве. Он учился в художественной школе, но был не усидчивым, постоянно рвался на улицу. После окончания художественной школы забросил рисование. Но однажды в Таллинне, где он учился на сварщика, познакомился с художником, у которого в доме на стене была очень реалистично изображена лошадь. „У меня щелкнуло что-то внутри, когда увидел, и я начал рисовать, – говорит Фролуков. – В Таллинне изрисовал всю комнату в общежитии, мне запретили это делать, но я не слушал. Потом в мою комнату водили экскурсии почти как в музей “.
Сейчас Никите нравится сочетать академическую реалистичность и поп-арт в своих работах. Уже есть идея о создании нового мурала, но пока художник предпочитает не делиться, какой именно и где он задумал мурал. Планируется, что он также будет посвящен известной личности, которая вдохновляет художника.