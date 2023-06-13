ФОТО | „Он как тигр на охоте“. В Нарве художник сделал мурал с Паулем Кересом

По словам художника, жизнь научила Кереса внимательно относиться к мелочам и простым людям, а это важно.

Мурал на стене гаражей Никита сделал за две недели. Он работает сварщиком. Утром до работы и вечером выходил во двор своего дома, чтобы творить. Но прежде Фролуков сделал 14 вариантов эскизов, работал над ними с февраля. Все время что-то не нравилось, менял композицию, думал над цветами.

В итоге в работе нашли отражения символы, которые характеризуют жизнь Кереса. Например, тигр обозначает резкий и лихой стиль игры в шахматы. „Он как тигр на охоте“, – говорит Фролуков про манеру игры в шахматы Кереса. Корона – это отсылка к прозвищу шахматиста „наследный принц“. Пауль часто занимал вторые места. Но, считает Никита, он не был вторым, так как важнее в личности чуткость, мудрость. „Керес был хорошим человеком, обладал тонким чувством юмора, его можно назвать человеком с большой буквы“, – говорит Никита, глядя на свой мурал.

В юности шахматист увлекался созданием керамических свистулек. Художник изобразил глиняную птичку в напоминание об этом. Никита отметил также тень, которая падает на шахматную доску, –он так показал расцвет шахматиста.

Интересную деталь заметил художник и отобразил ее в работе – Керес наизусть знал расписание полетов основных мировых авиакомпаний, так как часто летал сам. С ним даже консультировались, как быстрее и удобнее куда-то долететь. Никита это показал через образ самолета в вечернем небе.

У Кереса был первый разряд по теннису – и этот факт биографии учел художник, добавив к своей работе теннисные мячи.

Прохожие и соседи положительно отзывались о работе Никиты, подходили, хвалили или задавали вопросы. Фролуков за это им благодарен.

Создавал мурал он за свои деньги. Потратил примерно 25-30 баллончиков краски, но точное их количество не считал – главное для него идея.