МНЕНИЕ | Акула из Хургады на службе украинского ГУР? „Мы будем убивать русских в любой точке мира“(1)
Пару дней назад большое внимание получило трагическое происшествие в Хургаде, где акула убила 23-летнего россиянина. Такие случаи очень редки, несмотря на то, что акулы имеют репутацию настоящих убийц. Но не они одни. Черный юмор здесь неуместен, ведь быть покалеченным или убитым акулой - страшная судьба. Однако я напомню уважаемым читателям, что вероятность быть покалеченным или убитым в результате российского вторжения в Украину - намного выше, пишет редактор рубрики мнений Ольга Штраубе.
Инциденты со смертельным исходом там, где казалось бы, ничто не предвещало беды, всегда широко тиражируются в СМИ. В прошлом году столь же большое внимание получил видео ролик, на котором акула в Хургаде откусила руку и ногу австралийской туристке. К сожалению, время от времени так случается, акулы нападают на людей.