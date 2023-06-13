Мнение
13.06.2023, 12:35

МНЕНИЕ | Акула из Хургады на службе украинского ГУР? „Мы будем убивать русских в любой точке мира“

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Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Кирилл Буданов, глава ГУР Украины
Кирилл Буданов, глава ГУР Украины
ФОТО: Павел Бахмут | Global Look Press

Пару дней назад большое внимание получило трагическое происшествие в Хургаде, где акула убила 23-летнего россиянина. Такие случаи очень редки, несмотря на то, что акулы имеют репутацию настоящих убийц. Но не они одни. Черный юмор здесь неуместен, ведь быть покалеченным или убитым акулой - страшная судьба. Однако я напомню уважаемым читателям, что вероятность быть покалеченным или убитым в результате российского вторжения в Украину - намного выше, пишет редактор рубрики мнений Ольга Штраубе.

Инциденты со смертельным исходом там, где казалось бы, ничто не предвещало беды, всегда широко тиражируются в СМИ. В прошлом году столь же большое внимание получил видео ролик, на котором акула в Хургаде откусила руку и ногу австралийской туристке. К сожалению, время от времени так случается, акулы нападают на людей.

Российская пропаганда не упустила случая воспользоваться историей гибели россиянина от зубов акулы в Хургаде, и медиаканалы, принадлежащие основателю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину, стали публиковать реакцию украинцев на смерть молодого человека, а так же создавать мемы с Веркой Сердючкой и главой украинского ГУРа Кириллом Будановым в костюме акулы. Разведчик Буданов, которому, кажется, нравится эпатировать публику с той и другой стороны, уже давно стал героем различных мемов в Украине благодаря своим выступлениям, цель которых - поднять боевой дух украинцев и деморализовать население России. В то же время его дерзкие заявления стали предметом троллинга.

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