Инциденты со смертельным исходом там, где казалось бы, ничто не предвещало беды, всегда широко тиражируются в СМИ . В прошлом году столь же большое внимание получил видео ролик, на котором акула в Хургаде откусила руку и ногу австралийской туристке. К сожалению, время от времени так случается, акулы нападают на людей.

Российская пропаганда не упустила случая воспользоваться историей гибели россиянина от зубов акулы в Хургаде, и медиаканалы, принадлежащие основателю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину, стали публиковать реакцию украинцев на смерть молодого человека, а так же создавать мемы с Веркой Сердючкой и главой украинского ГУРа Кириллом Будановым в костюме акулы. Разведчик Буданов, которому, кажется, нравится эпатировать публику с той и другой стороны, уже давно стал героем различных мемов в Украине благодаря своим выступлениям, цель которых - поднять боевой дух украинцев и деморализовать население России. В то же время его дерзкие заявления стали предметом троллинга.