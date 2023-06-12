В Кохтла-Ярве сократят почти 20% персонала горуправы. Работы лишатся около 100 человек

Поскольку шесть из 20 сокращаемых рабочих мест в настоящее время не заполнены, в реальности работу в горуправе потеряют 14 человек. Вирве Линдер объяснила такой шаг тяжелым финансовым положением города.

„В этом году в бюджете Кохтла-Ярве был дефицит в семь миллионов евро, и этот дефицит никуда не исчез. Все наши подведомственные учреждения, включая горуправу, должны найти возможности для очень большой экономии, чтобы достичь цели, которая была утверждена в бюджете“, - сказала Линдер ERR.

„Бюджет городской управы Кохтла-Ярве был сокращен на 500 000 евро, и поэтому у нас мало других вариантов, кроме пересмотра структуры горуправы, оптимизации своих трудовых процессов и, тем самым, изыскивания недостающих денег“, - добавила она.

В этом году сокращения не дадут большой экономии, поскольку уволенным необходимо выплатить компенсации, но в следующем году это должно сэкономить Кохтла-Ярве более 300 000 евро.

„Руководители проинформировали своих подчиненных и поговорили с ними. Конечно, настроение очень грустное, потому что многие из этих людей проработали в коллективе десятилетия и теперь вынуждены покинуть любимую работу. Но, к сожалению, ситуация сейчас такова, что других вариантов нет“, - сказала мэр города.