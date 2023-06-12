В Кохтла-Ярве сократят почти 20% персонала горуправы. Работы лишатся около 100 человек(23)
Испытывающая финансовые трудности мэрия Кохтла-Ярве решила сократить 20 из 120 рабочих мест в городской управе, и мэр города Вирве Линдер не исключает дополнительные сокращения в этом году. С учетом подведомственных учреждений, в Кохтла-Ярве в общей сложности сократят около 100 человек, пишет rus.err.ee.
Поскольку шесть из 20 сокращаемых рабочих мест в настоящее время не заполнены, в реальности работу в горуправе потеряют 14 человек. Вирве Линдер объяснила такой шаг тяжелым финансовым положением города.
„В этом году в бюджете Кохтла-Ярве был дефицит в семь миллионов евро, и этот дефицит никуда не исчез. Все наши подведомственные учреждения, включая горуправу, должны найти возможности для очень большой экономии, чтобы достичь цели, которая была утверждена в бюджете“, - сказала Линдер ERR.
„Бюджет городской управы Кохтла-Ярве был сокращен на 500 000 евро, и поэтому у нас мало других вариантов, кроме пересмотра структуры горуправы, оптимизации своих трудовых процессов и, тем самым, изыскивания недостающих денег“, - добавила она.
В этом году сокращения не дадут большой экономии, поскольку уволенным необходимо выплатить компенсации, но в следующем году это должно сэкономить Кохтла-Ярве более 300 000 евро.
„Руководители проинформировали своих подчиненных и поговорили с ними. Конечно, настроение очень грустное, потому что многие из этих людей проработали в коллективе десятилетия и теперь вынуждены покинуть любимую работу. Но, к сожалению, ситуация сейчас такова, что других вариантов нет“, - сказала мэр города.