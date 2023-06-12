МНЕНИЕ | Помер тот, помрет и этот: Путин теряет близких друзей(2)
В понедельник 12 июня в День России скончался итальянский политик Сильвио Берлускони. Ему исполнилось 86 лет, и он был самым близким другом президента России Владимира Путина из всех мировых лидеров, с кем ему пришлось общаться. По понятным причинам, Путин не сможет приехать на похороны к человеку, с которым любил рыбачить на Алтае и водил самолеты. Теперь из близких в Европе у Путина остались только 79-летний Герхард Шредер и венгерский премьер Виктор Орбан, да и тот дружит исключительно за деньги, а не за интерес.
Бывший трижды премьером Итальянской республики, основатель правой партии „Вперед, Италия“, медиамагнат, экс-владелец футбольного клуба „Милан“ Сильвио Берлускони умер в миланской клинике „Сан-Раффаэле“, куда его госпитализировали 9 июня на фоне обострившейся лейкемии. До этого, три недели назад, он выписался из больницы после химиотерапии и излучал оптимизм, сказав, что обязательно справится с болезнью и на этот раз. Но не получилось, и нынешняя госпитализация стала для него последней.