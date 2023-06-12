В понедельник 12 июня в День России скончался итальянский политик Сильвио Берлускони. Ему исполнилось 86 лет, и он был самым близким другом президента России Владимира Путина из всех мировых лидеров, с кем ему пришлось общаться. По понятным причинам, Путин не сможет приехать на похороны к человеку, с которым любил рыбачить на Алтае и водил самолеты. Теперь из близких в Европе у Путина остались только 79-летний Герхард Шредер и венгерский премьер Виктор Орбан, да и тот дружит исключительно за деньги, а не за интерес.