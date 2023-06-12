Первые успехи контрнаступления ВСУ: Киев заявил о взятии нескольких сел. Что известно

Судя по сводкам с фронта, которые подтверждают как украинские, так и российские источники, наиболее успешно наступление украинской армии развивается на участке около сел Великая Новоселка и Времевка, рядом с границей Донецкой и Запорожской областей.

Там расположен так называемый „Времевский выступ“ - по названию села, которое находится в передней части линии фронта, какой она была до начала украинского контрнаступления.

11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о взятии населенных пунктов Благодатное и Макаровка.

„На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров“, - сказала Маляр.

Американский Институт изучения войны (ISW) на основе открытых данных в своем ежедневном обзоре утверждает, что украинские войска взяли Благодатное, Макаровку и еще по меньшей мере два села, расположенных в этой точке - Нескучное и Сторожевое.

Утром 12 июня об освобождении села Сторожевое вблизи Великой Новоселки сообщила 35-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ, которая опубликовала видео из освобожденного села. Об этом сообщило агентство УНИАН, отметив, что этот населенный пункт перешел под российский контроль еще в марте 2022 года.

Анна Маляр подтвердила эту информацию в телеграме: „Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю“.

Бой в Сторожевом и Бахмут

Украинские военные сообщают, что в Сторожевом состоялся бой, в котором погибли несколько десятков россиян, а четырех российских военных взяли в плен. На видеозаписи также заметна брошенная российская техника с буквой Z и оставленные боеприпасы.

В другом районе Донецкой области, возле Бахмута, украинские военные продвинулись на 250 метров возле Берховского водохранилища, добавила Маляр.