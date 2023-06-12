МНЕНИЕ | Современная мировая политика: слепые ведут слепых

Международная жизнь стала настолько эпичной, что без библейских сюжетов ее описать трудно. На роль одних „слепых“ претендует „старая“ мировая элита, продолжающая во внешней политике жить по принципу, что в мире есть только один полюс силы и глобального влияния. Они и предводительствуют над представителями „золотого миллиарда“, живущими уверенностью в неизбежности бесконечного увеличения благосостояния. Свои „слепые есть и в России, и в Европе, отмечает публицист Валерий Сайковский.