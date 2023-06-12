Мнение
12.06.2023, 12:54

МНЕНИЕ | Современная мировая политика: слепые ведут слепых

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Большой политический обзор
Валерий Сайковский
публицист
Коллаж: Олаф Шольц, Кая Каллас, картина Питера Брейгеля Старшего
Коллаж: Олаф Шольц, Кая Каллас, картина Питера Брейгеля Старшего
ФОТО: Delfi Meedia

Международная жизнь стала настолько эпичной, что без библейских сюжетов ее описать трудно. На роль одних „слепых“ претендует „старая“ мировая элита, продолжающая во внешней политике жить по принципу, что в мире есть только один полюс силы и глобального влияния. Они и предводительствуют над представителями „золотого миллиарда“, живущими уверенностью в неизбежности бесконечного увеличения благосостояния. Свои „слепые есть и в России, и в Европе, отмечает публицист Валерий Сайковский.

И ведущие, и ведомые не готовы признать, что мир стал более сложным, многополярным, где необходимо создавать сложные региональные союзы без доминирования со стороны новых лидеров. Результат описанного движения, изображенный в легендарном сюжете Питера Брейгеля Старшего, хорошо известен. И ведущие, и ведомые вместе подходят к краю пропасти, первые начинают падать, а остальные продолжают двигаться…

Любой период международной нестабильности, в том числе и мировые войны, начинается, когда экономические возможности глобальных игроков перестают соответствовать их военно-политической мощи. Иногда это лишь кажется, и некие игроки считают себя будущими новыми лидерами по собственной субъективной оценке. Вспомним Германию перед Второй мировой или Австро-Венгрию перед Первой. Переоценив свои возможности, они перестали быть империями и подошли к краю пропасти.

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