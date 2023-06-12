Умер Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони умер в больнице в Милане. Ему было 86 лет. Берлускони несколько раз занимал пост премьер-министра Италии, последняя его политическая должность - депутат Европейского парламента. Помимо этого он долгие годы занимался бизнесом, был мультимиллиардером - одним из самых богатых людей Италии. Уроженец Милана владел страховыми компаниями, банками и СМИ. В течение 30 лет возглавлял футбольный клуб „Милан“.

Берлускони считался одним из ближайших друзей президента России Владимира Путина, пишет DW. Кроме того, он открыто поддерживал российскую аннексию Крыма и признавал украинский полуостров частью РФ. В сентябре 2015 года он встречался с Путиным в Крыму. При этом после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Берлускони утверждал, что разочаровался в Путине, но возлагал вину за войну на президента Украины Владимира Зеленского.

За последние 30 лет Берлускони перенес несколько операций, включая хирургическое вмешательство в связи с лечением рака простаты. В 2016 году ему сделали сложную операцию на сердце. В сентябре 2020 года он переболел тяжелой формой COVID-19. В апреле 2023-го СМИ сообщали, что у Сильвио Берлускони обнаружена лейкемия и он помещен в палату интенсивной терапии. Итальянское агентство ANSA писало, что он начал химиотерапию, причем первый курс лечения был проведен в больнице 5 апреля.

Экс-премьер Италии являлся фигурантом целого ряда судебных процессов. В феврале 2023 года миланский суд оправдал экс-премьера, который подозревался в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток.