ФОТО И ВИДЕО | Футбольная команда „Транс“ поблагодарила своих болельщиков

Ведущие мероприятия представили игроков и тренера команды. Затем футболисты показали завоеванный кубок, пообщались с болельщиками, устроили им сюрприз. Площадь перед Ратушой была заполнена горожанами и гостями Нарвы полностью. Смотрите, как это было!