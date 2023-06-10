ФОТО | Несколько тысяч бегунов соревновались сегодня в Нарве

В полумарафоне победу одержал кениец Соломон Гачока Кагимби. Его результат – 1 час, 3 минуты и 35 секунд.

Тийдрек Нурме справился с дистанцией за 1 час и 7 минут. Он занял второе место и стал чемпионом Эстонии в полумарафоне.

Третье место с результатом 1 час, 9 минут, 29 секунд занял Рауно Лауметс (1:09.29). Он получил серебро чемпионата Эстонии.

Бронзовая медаль досталась Яанусу Калласте. Его результат - 1 час, 10 минут, 50 секунд.

Лучший результат среди женщин у Екатерины Патюк - 1 час, 27 минут, 3 секунды. Второе место - у Кайсы Кукк с результатом 1 час, 21 минута и 20 секунд. Бронзу получила Каари Кинк. Она пробежала дистанцию за 1 час, 24 минуты и 50 секунд.

На дистанции 5 км победителем стал Олави Аллас, второе место - у Франко Рейнхольда, третье - у Сергея Рябышкина. Среди женщин на пятикилометровой дистанции победу одержала Катерина Фомичова, второй финишировала Хиллеви Вельба, третье место заняла Энне Тахт.

Многих бегунов поддерживали друзья или родственники: ехали рядом на велосипедах или бежали рядом часть дистанции.

На точках указания пути волонтеры предлагали воду, для болельщиков устроили различные развлечения, а на одной даже играл диджей.