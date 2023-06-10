ФОТО | “Хочу быть всегда влюбленным!“ Нарвитяне празднуют день рождения своего города(6)
В Нарве в пятницу начались празднования Дней города. На вечернем концерте выступили несколько коллективов. Гвоздем программы стали Nublu и Gameboy Tetris.
Группа в том числе исполнила свой хит, любимый горожанами, - „Привет, город Нарва“. Зрители активно подпевали музыкантам. Песня на двух языках была создана в сотрудничестве Nublu и Gameboy Tetris. Pavel Pi написал слова песни на русском языке. Кстати, клип на эту песню с августа 2019 года на данный момент посмотрели почти семь миллионов пользователей Youtube.
Gameboy Tetris спели также на русском языке „Он злой СБПЧ“.
„Прекрасный выбор!“ - сказал художник-акционист Вован Каштан, посетивший концерт и подпевавший со слезами на глазах: „Выжечь на сердце железом раскалённым четыре горячих слова: хочу быть всегда влюблённым!“
В субботу вечером на ратушной площади в 20:00 состоится концерт Алики Миловой. А перед ее выступлением футбольная команда “Транс“, завоевавшая кубок Эстонии, поприветствует своих болельщиков.