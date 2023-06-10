ФОТО | “Хочу быть всегда влюбленным!“ Нарвитяне празднуют день рождения своего города

Группа в том числе исполнила свой хит, любимый горожанами, - „Привет, город Нарва“. Зрители активно подпевали музыкантам. Песня на двух языках была создана в сотрудничестве Nublu и Gameboy Tetris. Pavel Pi написал слова песни на русском языке. Кстати, клип на эту песню с августа 2019 года на данный момент посмотрели почти семь миллионов пользователей Youtube.