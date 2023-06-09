ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (471-й день) | Российские юристы и правозащитники поддержали создание международного трибунала по расследованию военных преступлений РФ

Российские юристы и правозащитники поддержали создание международного трибунала по расследованию военных преступлений РФ. В середине марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина: его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Однако МУС работает на основе Римского статута, который Москва не ратифицировала, — соответственно, РФ не признает его юрисдикцию. Владимир Зеленский не раз предлагал сформировать международный трибунал для расследования военных преступлений России. Его поддерживают Еврокомиссия и США: американский сенат уже рассматривает проект создания международного судебного органа, который бы мог привлечь к ответственности российских чиновников за преступления против человечности. Инициативу Украины также поддерживают 26 российских юристов и правозащитников, которые считают вторжение России в Украину актом агрессии и готовы всеми силами помогать расследованию. В начале июня они подписали Брюссельскую декларацию. „Медуза“ публикует этот документ.

Украинское контрнаступление начинается, заявил Би-би-си бывший командующий британской армией. Сейчас ВСУ ищет слабые места в российской линии обороны, чтобы атаковать западными танками и другой военной техникой.

Специалисты норвежского исследовательского центра NORSAR, занимающегося изучением сейсмических явлений, сообщили, что в день разрушения плотины Каховской ГЭС в районе станции, вероятно, произошел взрыв;

В Воронеж е трое человек ранены осколками стекла после того как беспилотник врезался в жилой дом. Целью беспилотника был авиационный завод на улице Циолковского, но из-за радиопомех дрон сбился с пути, писал ТАСС со ссылкой на источники. Еще две атаки дронов произошли в Белгороде и Курске;

В результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС погибли не менее 5 человек, 13 считаются пропавшими без вести, сообщили украинские власти. Четыре человека погибли в Херсонской области, один - в Николаевской. Российские оккупационные власти сообщили о восьми погибших;

Глава МАГАТЭ также намерен еще раз посетить Запорожскую атомную электростанцию, которая получает воду, необходимую для охлаждения реакторов и бассейнов отработанного топлива, от близлежащей тепловой электростанции, которая, в свою очередь, забирает ее из водохранилища, примыкающего к прорванной дамбе.

Как сообщается, эти меры приняты в ответ на недавние просьбы Киева о международной помощи пострадавшим от наводнения районам.

С начала полномасштабного российского вторжения США уже предоставили Украине помощь в размере 39,7 млрд долларов.

Поставки по этому каналу рассчитаны на более отдаленную перспективу – от 9-10 месяцев до нескольких лет.

Этот канал, в отличие от PDA, предусматривающего немедленную передачу вооружений из запасов Пентагона и лимит которого на этот финансовый год уже близок к исчерпанию, предназначен для заключения контрактов с американскими производителями на изготовление тех или иных вооружений, необходимых Украине.

Кроме того, будет профинансирована программа обучения и технического обслуживания вооружений, говорится в заявлении американского министерства обороны.

Как сообщил Пентагон, в пакет входят боеприпасы для ЗРК Patriot и ракеты HAWK, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотные авиационные комплексы Puma, а также боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением.

Как уже сообщалось, уровень воды в водохранилище резко снизился после прорыва дамбы, и это тревожит специалистов.

Волонтер: в Алешки не пускают гуманитарную помощь

Волонтер Марина, дистанционно помогающая эвакуировать людей на оккупированных территориях, рассказала, что МЧС не пускает волонтеров и гуманитарную помощь в Алешки.

на оговаривается, что нет стабильной связи с волонтерами и прилетают лишь обрывки информации с разных направлений.

По последним данным, МЧС выпускают из Алешек тех, у кого есть российские паспорта. „Но для тех, у кого документы украинские, готовятся полевые лагеря. Эти люди не прошли фильтрацию, и поэтому их пока не вывозят: боятся диверсий или что-то подобное“, - рассказывает Марина.

Таких людей вывозят на лодках на участки суши в Алешках и оставляют там, рассказала она. „То есть, что у них с собой было, с тем они туда и приехали. Людей из лодки высадили и они там просто концентрируются“.

Волонтеры пытаются передать этим людям через МЧС гуманитарную помощь, но пока безуспешно. „В Алешки сейчас не въехать. Волонтерам говорят - отдайте нам лодки, мы на них будем спасать людей, но вас не пустим“, - говорит она.

Все это волонтеры с левого, оккупированного берега или из Крыма, рассказывает Марина: с правого берега к ним пробовали попасть в первые дни, но теперь это стало невозможно. Четкой информации по погибшим у волонтеров пока нет.

Но особые опасения вызывает судьба людей на улице Нижней: эту улицу затопило полностью, никакие лодки не успели туда доплыть, и что стало с жителями, пока можно только догадываться.

Путин заявил, что украинское контрнаступление началось

Президент России Путин вслед за российским Минобороны заявил, что украинская армия начала давно ожидавшееся контрнаступление.

Украинские власти на протяжении последних дней давали понять, что о начале масштабного контрнаступления говорить еще рано - только о наступлении на отдельных участках фронта.