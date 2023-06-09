Украина потеряла два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley за один день — эксперт BILD

Позже появились фото и видео того, что в ходе этих атак впервые уничтожены некоторые образцы западной техники, в частности танк Leopard 2.



„По информации BILD, 47-я механизированная бригада Украины потеряла в течение дня как минимум два танка Leopard и 13 [боевых машин пехоты] Bradley“, — сообщил сегодня Рёпке. По его данным, уничтожение колонны западной техники произошло в 3,5 км к югу от села Малая Токмачка Запорожской области.