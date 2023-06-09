09.06.2023, 18:00
Украина потеряла два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley за один день — эксперт BILD
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Об этом сообщает сегодня военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке. Вчера он заявил, что ВСУ наконец перешли в контрнаступление на Запорожском фронте и движутся из-под Орехова на Пологи, Токмак и Васильевку, сообщает Telegram-канал Bild.
Позже появились фото и видео того, что в ходе этих атак впервые уничтожены некоторые образцы западной техники, в частности танк Leopard 2.
„По информации BILD, 47-я механизированная бригада Украины потеряла в течение дня как минимум два танка Leopard и 13 [боевых машин пехоты] Bradley“, — сообщил сегодня Рёпке. По его данным, уничтожение колонны западной техники произошло в 3,5 км к югу от села Малая Токмачка Запорожской области.