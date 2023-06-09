„Чешется немытая Европа“. Образ Запада в Z-поэзии
Российский портал „Госуслуги“ 1 июня разослал своим пользователям электронные письма, в которых предложил бесплатно скачать сборник стихов „ПоэZия русского лета“. Журналист, филолог Ксения Туркова проанализировала образ Запада в Z-поэзии и пришла к выводу: он полностью совпадает с тем, каким его представляет официальная пропаганда.
На самом деле, едва ли не в каждом втором стихотворении сборника встречаются отрицательные персонажи, являют читателю образ загнивающего, бездуховного, глупого и погрязшего в русофобии Запада. В z-поэзии легко можно отыскать все нарративы, которые транслирует российская пропаганда.
Самое очевидное - НАТО использует Украину как орудие в борьбе с Россией. Автор стихотворения „Мариуполь“ Влад Маленко пишет, что солнце в городе скушал аллигатор-олигарх, которому перешел советский комбинат. Но самое ужасное началось позже: „Восемь лет гулял здесь натовский капрал, лучших девочек-подростков выбирал“.
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