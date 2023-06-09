Нью-Йорк под оранжевым смогом: наблюдения корреспондента Би-би-си

„Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город“, - заметила в среду бывшая ленинградка, в прошлом биржевой корреспондент Русской службы Би-би-си Наталья Габдуллина. Уроженец Москвы Иван Блошенко, работающий по ночам водителем автопогрузчика под Нью-Йорком, отметил, что Луна на этой неделе была красного цвета.

Нью-Йорк, пел Фрэнк Синатра, - это город, „который никогда не спит“, то есть круглосуточно сияет огнями, поэтому Габдуллина, живущая на манхэттенском Вест-Сайде и по ночам спящая, покраснение Луны пропустила. Но обратила внимание на то, что у нее першит в горле, и отметила, что во время пандемии маску нужно было надевать в помещении и можно было снимать на улице, „а сейчас все наоборот“.

Я несколько раз внештатно кашлянул, но значения этому сперва не придал. Астматикам происходящее дается труднее. Врачи также призывают в СМИ оберегать детей, стариков и сердечников. В отделениях скорой помощи заметно прибавилось народу. Не все сразу поняли, где горит, поэтому прибавилось и звонков в полицию.

Соцсети забиты любительскими снимками окутавших небоскребы оранжевых облаков, хотя, строго говоря, на фотографиях они гораздо более оранжевые, чем в жизни. В первый раз я заметил их на прошлой неделе, когда они повисли над противоположным берегом пролива между Коннектикутом и Лонг-Айлендом. До этого я много лет видел на горизонте Нью-Хейвен, а тут он вдруг исчез.

Во вторник я обратил внимание на то, что часть манхэттенцев по-прежнему появляется на улице в масках, хотя пандемия ковида, казалось бы, давно закончилась. В среду в масках уже щеголяла большая часть прохожих, притом многие не в сиротски хирургических, пропускающих мелкие частицы, а уже в серьезных N95, которые так хороши, что лично я начинаю задыхаться в них уже на третьей минуте.