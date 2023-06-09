МНЕНИЕ | Сортируй стекло правильно, помоги создать рабочие места!

Общество все чаще стало обсуждать тему сортировки отходов. Это, с одной стороны, неудивительно, ведь с каждым годом регуляция сортировки отходов становится все более строгой, а с другой – это знак продвинутого общества, поскольку разговоры влекут за собой и непосредственную популяризацию сортировки отходов, а также поднимают сознательность в отношении полезного влияния сортировки на окружающую среду. Однако, к сожалению, определенная часть людей до сих пор осознанно игнорирует важность и необходимость сортировки отходов.

Готовность к сортировке стекла есть

Последние исследования показывают, что готовность людей сортировать стеклянную тару, не имеющую залоговой этикетки, постепенно растет. Опрос показал, что 34% людей сдают стеклянную тару без залоговой этикетки в общественный пункт упаковки, 44% - в контейнер возле дома, а 22% не считают необходимым сортировать стеклотару отдельно. Однако 68% среди не сортирующих стекло выразили готовность начать сортировать, если тару можно будет отнести в контейнер рядом с их домом.

Положительные тенденции наблюдаются и в практике: все больше квартирных товариществ, а также различных предприятий стали заказывать себе контейнеры для стекла. Наши общественные контейнеры по сбору стекла все чаще и больше наполняются тарой, и число заказов контейнеров стабильно растет.

Вообще, сортировка стекла сделана в Эстонии максимально простой: если, например, в Финляндии сортировать стекло нужно по трем типам – коричневое, зеленое и белое, то в Эстонии можно собирать все в один контейнер, а затем стекло отсортировывается на соответствующих заводах уже по цвету. Когда-то эта система использовалась и в Эстонии, однако было решено упростить сбор стеклянной тары. К сожалению, несмотря на все приложенные усилия и упрощение системы, в контейнеры для стеклотары до сих пор попадает очень большое количество отходов, не соответствующих требованиям, что влечет за собой неразумную трату рабочей силы на дополнительную сортировку и потенциальную порчу ресурса.