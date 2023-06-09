МНЕНИЕ | Сортируй стекло правильно, помоги создать рабочие места!
Стекло – одно из самых устойчивых упаковочных материалов. Стекло возможно перерабатывать практически бесконечно, не теряя при этом качество и чистоту материала. Современные стеклянные упаковки производятся тонкими, чтобы поспособствовать их простой переработке и сделать их более удобными для потребителя. Также, при переработке 1000 тонн использованного стекла создается глобально около 10 рабочих мест.
Общество все чаще стало обсуждать тему сортировки отходов. Это, с одной стороны, неудивительно, ведь с каждым годом регуляция сортировки отходов становится все более строгой, а с другой – это знак продвинутого общества, поскольку разговоры влекут за собой и непосредственную популяризацию сортировки отходов, а также поднимают сознательность в отношении полезного влияния сортировки на окружающую среду. Однако, к сожалению, определенная часть людей до сих пор осознанно игнорирует важность и необходимость сортировки отходов.
Готовность к сортировке стекла есть
Последние исследования показывают, что готовность людей сортировать стеклянную тару, не имеющую залоговой этикетки, постепенно растет. Опрос показал, что 34% людей сдают стеклянную тару без залоговой этикетки в общественный пункт упаковки, 44% - в контейнер возле дома, а 22% не считают необходимым сортировать стеклотару отдельно. Однако 68% среди не сортирующих стекло выразили готовность начать сортировать, если тару можно будет отнести в контейнер рядом с их домом.
Положительные тенденции наблюдаются и в практике: все больше квартирных товариществ, а также различных предприятий стали заказывать себе контейнеры для стекла. Наши общественные контейнеры по сбору стекла все чаще и больше наполняются тарой, и число заказов контейнеров стабильно растет.
Вообще, сортировка стекла сделана в Эстонии максимально простой: если, например, в Финляндии сортировать стекло нужно по трем типам – коричневое, зеленое и белое, то в Эстонии можно собирать все в один контейнер, а затем стекло отсортировывается на соответствующих заводах уже по цвету. Когда-то эта система использовалась и в Эстонии, однако было решено упростить сбор стеклянной тары. К сожалению, несмотря на все приложенные усилия и упрощение системы, в контейнеры для стеклотары до сих пор попадает очень большое количество отходов, не соответствующих требованиям, что влечет за собой неразумную трату рабочей силы на дополнительную сортировку и потенциальную порчу ресурса.
Выбросил стеклянную бутылку или банку в правильный контейнер? Она вернется на прилавок через месяц
В чем заключается главная причина сортировки отходов? Выбрасывая стекло в правильный контейнер, мы не расходуем впустую материал, который можно было бы бесконечно перерабатывать. При выбросе стекла в контейнер для смешанных бытовых отходов оно отправляется на свалку на захоронение или на сжигание, однако, как известно, стекло не обладает хорошими горючими свойствами.
Цикл повторного использования стеклянной упаковки очень прост и быстр: эта система замкнутого цикла не производит никаких дополнительных отходов, а выброшенная бутылка или банка, по статистике, попадает в переработанном виде вновь на прилавок уже через 30 дней.
Только подумайте: переработка стеклянной тары расходует на 30% меньше энергии, чем производство новой стеклянной тары: одна переработанная стеклянная бутылка экономит достаточно энергии, чтобы зарядить 17 мобильных телефонов в течение часа! Также, на каждую тонну переработанного стекла экономится более тонны природных ресурсов, а на каждую использованную тонну переработанного стекла экономится 1,16 тонны сырья – вы только представьте, какая это экономия! При необходимости эти сэкономленные ресурсы ведь можно было использовать куда рациональнее…
Помимо всего вышеперечисленного, у стекла есть еще ряд полезных свойств и применений. Главное – донести до общества понимание того, как много может зависеть от коллективных маленьких шагов. Важно понимать, что класть стекло в смешанные отходы — это просто крайне расточительное поведение. Если мы как общество действительно хотим добиться того, чтобы каждый житель Эстонии знал и сортировал отходы, то нам нужно сделать все от себя зависящее, чтобы соответствующие знания и необходимые контейнеры добрались до каждого уголка и учреждения в Эстонии: детского сада, школы, работы, а также стояли перед каждым многоквартирным домом.
Для контейнеров для стекла подходят:
стеклянные бутылки
стеклянные банки
Не клади в контейнеры для стекла:
оконные стекла и зеркала
кристалл и опаловое стекло (упаковки от косметических продуктов)
фарфор или глину
пластик
термостойкое стекло (формы для выпечки, кофейники)
лампочки и прочее
Eesti Pakendiringlus – организация по переработке упаковки, целью которой является создание и поддержание государственной сети сбора упаковки, а также организация переработки упаковочных отходов в таком объеме, который обеспечивает выполнение делегированных Eesti Pakendiringlus обязанностей.