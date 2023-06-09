МНЕНИЕ | Андрей Канте: Преподает не категория, преподают – люди!

Сегодня мы все должны согласиться с тем, что к нынешней довольно плачевной ситуации привела совокупность многих факторов. И один из основных состоит в том, что данный вопрос всегда имел слишком яркую политическую окраску. В результате все с удовольствием муссировали эту проблему, но когда было необходимо переходить от слов к делу, никакой реальной поддержки русские школы не получали.

Переход на эстонский язык обучения начнется в 2024 году, и (это важно!) будет осуществляться с помощью уже имеющегося педагогического ресурса. Учителей извне нет и в необходимых объемах их не будет. По мнению экспертов (а власти Таллинна и директора таллиннских школ говорили об этом годами!), госзаказ на обучение учителей изначально был недостаточный. И сейчас он на слишком низком уровне, чтоб дать школам возможность перейти на качественное эстоноязычное обучение.