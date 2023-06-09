09.06.2023, 10:02
МНЕНИЕ | Андрей Канте: Преподает не категория, преподают – люди!
ФОТО: | Delfi Meedia
Объемный рапорт, представленный сегодня Госконтролем, чтение не самое развлекательное. Однако, на мой взгляд, с его результатами должны ознакомиться все думающие люди. Этот документ дает почти исчерпывающий ответ на вопрос, почему же до сих пор наши дети не владеют эстонским языком в той мере, как это прописано в государственной программе.
Сегодня мы все должны согласиться с тем, что к нынешней довольно плачевной ситуации привела совокупность многих факторов. И один из основных состоит в том, что данный вопрос всегда имел слишком яркую политическую окраску. В результате все с удовольствием муссировали эту проблему, но когда было необходимо переходить от слов к делу, никакой реальной поддержки русские школы не получали.