Мнение
09.06.2023, 08:00

МНЕНИЕ | Украинский эксперт: война России с Украиной будет долгой, об урегулировании конфликта говорить рано

 
Лев Кадик
журналист
Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение
ФОТО: Kuvatõmmis/VKontakte | Delfi Meedia

Delfi начинает публикацию серии интервью с экспертами по международным отношениям из Украины, стран Восточной и Западной Европы. Мы хотим узнать мнения экспертов о том, возможно ли в будущем мирное урегулирование отношений между Россией и Украиной и какими могут быть его параметры. Первым мы публикуем интервью украинского эксперта Николая Капитоненко, пишет Delfi. lv

Весной этого года на фоне стабилизации положения на фронте Российско-украинской войны активизировались попытки посредничества в урегулировании конфликта. Китай предложил Украине „оставить“ России оккупированные территории страны, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин потребовал того же и снова повторил требования России, выдвинутые в начале войны. Дания и Франция намерены провести саммит с участием Бразилии и Индии по мирному урегулированию в Украине.

Николай Капитоненко (Микола Капітоненко) — ассоциированный эксперт украинского Международного центра перспективных исследований, доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, главный редактор журнала UA: Ukraine Analytica, консультант Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству Верховной Рады Украины. Николай Капитоненко преподавал в Дипломатической академии Министерства иностранных дел Украины, а также в Университете Айовы (США). Он — автор учебников и книг по теории международных отношений и международным конфликтам.

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