МНЕНИЕ | Украинский эксперт: война России с Украиной будет долгой, об урегулировании конфликта говорить рано
Delfi начинает публикацию серии интервью с экспертами по международным отношениям из Украины, стран Восточной и Западной Европы. Мы хотим узнать мнения экспертов о том, возможно ли в будущем мирное урегулирование отношений между Россией и Украиной и какими могут быть его параметры. Первым мы публикуем интервью украинского эксперта Николая Капитоненко, пишет Delfi. lv
Весной этого года на фоне стабилизации положения на фронте Российско-украинской войны активизировались попытки посредничества в урегулировании конфликта. Китай предложил Украине „оставить“ России оккупированные территории страны, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин потребовал того же и снова повторил требования России, выдвинутые в начале войны. Дания и Франция намерены провести саммит с участием Бразилии и Индии по мирному урегулированию в Украине.