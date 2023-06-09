МНЕНИЕ | Украинский эксперт: война России с Украиной будет долгой, об урегулировании конфликта говорить рано

Delfi начинает публикацию серии интервью с экспертами по международным отношениям из Украины, стран Восточной и Западной Европы. Мы хотим узнать мнения экспертов о том, возможно ли в будущем мирное урегулирование отношений между Россией и Украиной и какими могут быть его параметры. Первым мы публикуем интервью украинского эксперта Николая Капитоненко, пишет Delfi. lv