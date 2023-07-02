Отбеливание зубов и дизайнерские платья, или Как потратить на выпускной 1500 евро. „Мы начали копить деньги еще осенью“(6)
Семьи целый год откладывают деньги, чтобы оплатить выпускные своих детей: услуги парикмахеров, визажистов, маникюр, педикюр и многое другое. Стало ли это новой нормой, разбирался Eesti Ekspress.
Старшая дочь Сийри этим летом заканчивает основную школу. Они живут в Выру. В семейном бюджете на выпускной у них заложено не менее 1500 евро. Наряд дочери обойдется в 320 евро, включая платье и туфли, к этому добавится маникюр с гель-лаком за 50 евро. Нужно будет сделать и педикюр, потому что туфли у нее будут с открытым носом.
Выпускная поездка на Сааремаа обойдется в 200 евро, цветы и подарки — 300 евро, еда — более 500 евро, а фотосессия в студии — 150 евро. Кроме того, младшей дочери и маме тоже нужно будет купить новые платья и туфли и сходить к парикмахеру, новый костюм понадобится и отцу.