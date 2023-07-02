Отбеливание зубов и дизайнерские платья, или Как потратить на выпускной 1500 евро. „Мы начали копить деньги еще осенью“

Старшая дочь Сийри этим летом заканчивает основную школу. Они живут в Выру. В семейном бюджете на выпускной у них заложено не менее 1500 евро. Наряд дочери обойдется в 320 евро, включая платье и туфли, к этому добавится маникюр с гель-лаком за 50 евро. Нужно будет сделать и педикюр, потому что туфли у нее будут с открытым носом.

Выпускная поездка на Сааремаа обойдется в 200 евро, цветы и подарки — 300 евро, еда — более 500 евро, а фотосессия в студии — 150 евро. Кроме того, младшей дочери и маме тоже нужно будет купить новые платья и туфли и сходить к парикмахеру, новый костюм понадобится и отцу.

„Праздники наших детей очень важны для нашей семьи, — говорит Сийри, объясняя причины таких расходов. Но зачем покупать новую одежду для всей семьи? — У нас есть традиция пару раз в год делать фотосессию: вот и сейчас, после того как наша дочь окончила школу, — и покупать для этого новые наряды“.