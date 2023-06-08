В Харкуский лес за красотой и здоровьем! RMK приглашает пойти в поход

В первые недели июня становится особенно заметно, как лес меняет свои весенние цветочные украшения на летние. И тем, кто не успел полюбоваться первыми весенними цветами, предоставляется дополнительная возможность познакомиться поближе теперь уже с одними из первых цветов лета: звездчаткой дубравной, лесной дрёмой, седмичником европейским, майником двулистным, одноцветкой, грушанкой и другими, многие из которых не только красивы, но и относятся к лекарственным растениям. Начало похода в 13.00, ориентировочная продолжительность – 3 часа. Протяженность маршрута - 3-4 км. Сбор на парковке в месте пересечения улицы Тяхеторни с велосипедной дорожкой (700 м от перекрёстка улиц Тяхеторни и Кадака теэ). Мероприятие бесплатное, но необходима предварительная регистрация: info.viimsi@rmk.ee Больше информации найдете здесь.