Правда ли, что на этом снимке запечатлён мальчик, спасающий щенка после катастрофы на Каховской ГЭС?

Снимок особенно активно расходится в Facebook — его уже разместили на своих страницах десятки пользователей, у одной из самых популярных публикаций на момент написания этого разбора было 289 репостов. Также фотографию опубликовало агентство УНIАН в своём Telegram-канале, там она набрала 320 000 просмотров. Делятся снимком и пользователи Twitter.

6 июня около двух часов ночи верхняя часть дамбы Каховской ГЭС обрушилась. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию „в подрыве конструкций ГЭС изнутри“. Кремль же, в свою очередь, объясняет разрушение дамбы диверсией, связанной с „неудачным контрнаступлением ВСУ“. В области затопления, по данным „Русской службы BBC“, оказалось не менее 30 населённых пунктов по обоим берегам Днепра. По словам назначенного Россией на должность мэра Владимира Леонтьева, в Новой Каховке оказался затоплен национальный парк, тысячи животных погибли. Также в Новой Каховке серьёзно пострадал зоопарк „Сказочная дубрава“, при этом часть животных удалось спасти. В социальных сетях и СМИ появилось множество фото- и видеосвидетельств, как люди спасают своих домашних животных.

Если произвести обратный поиск по изображению мальчика со щенком, выяснится, что фотография была сделана задолго до прорыва плотины на Днепре. По данным сервиса TinEye, первая публикация этого снимка датируется 1 апреля 2013 года, когда он появился на сайте jokesland.net.ru в виде демотиватора с подписью „Без слов… Сам погибай, но товарища выручай“.

Впоследствии фотография регулярно появлялась на различных развлекательных сайтах и в социальных сетях как в виде демотиватора, так и просто как трогательная иллюстрация.

В 2014 году это изображение использовали в публикациях о наводнении в Боснии и Герцеговине. Местный блогер писал: „Большое сердце маленького мальчика, не умеющего врать, показало нам всем, какими мы должны быть, как мы должны помогать тем, кто нуждается в помощи, как мы должны понимать тех, кто чем-то отличается, будь то богатство, цвет кожи или религия“.