В сборной Украины даже самый скилловый тренер вряд ли что-то изменит
Блогер Дмитрий Литвинов оценил назначение Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украиной.
Про Реброва в сборной - честно говоря, не вижу оснований для того, чтобы резко стало сильно лучше, чем было при Петракове. Да, Ребров имеет репутацию системного вдумчивого тренера, он явно ментально ближе к этому поколению игроков, чем предшественник, он просто эффективнее работал со взрослыми игроками, чем Петраков. Это всё в плюс.
В минус - продолжающаяся деградация чемпионата и просто ужасное руководство национальным футболом богадельней имени Павелко. Ждать, что легионеры затащат сложно: Малиновский не слишком проявил себя в „Марселе“, Миколенко играл стабильно, но не сказать, что блестяще, еле избежал вылета из АПЛ, Забарный и не играл почти, про Мудрика с Луниным лучше промолчать. В порядке разве что Зинченко с Цыганковым, но второму ещё бы вытеснить из основы Ярмоленко, который, к слову, непонятно где начнёт сезон. Можно вспомнить Игнатенко, у которого был хороший сезон в „Бордо“, но оговорка „нужно вытеснить“ относится и к нему с заменой фамилии „Ярмоленко“ на фамилию „Степаненко“. Для прорыва как-то маловато.
И я ещё не упомянул, что прорыв (читай, выход на Евро) ведь надо совершать против Англии и Италии. Есть, конечно, надежды выйти путём для команд Лиги наций, но там тоже вилами по воде. Отбор на ЧМ? Есть подозрение, что лучше к его старту не станет, как минимум в плане уровня чемпионата. В котором, к слову, один из базовых клубов сборной, назовём его ДК, сейчас пребывает просто в плачевном состоянии, а немногие локальные звёзды, которые способны были заинтересовать клубы из-за границы, не спешат туда ехать (переподписание контракта Довбиком - самый свежий пример, но разве кто-то удивится, если Трубин с Матвиенко и новый сезон начнут в „Шахтёре“). И в этих условиях даже самый скилловый тренер с хорошими помощниками вряд ли что-то изменит.
А мы ведь пока ещё не знаем, на самом деле, насколько Ребров скилловый именно как тренер сборной, а не как тренер клуба. Вроде бы и ожидания позитивные, список игроков на первый сбор выглядит хорошо, и соперники такие, что позитивный фон почти наверняка будет сохраняться до сентября, но в целом что-то напоминает панчлайн из анекдота про командира экипажа самолёта, говорящего „И вот теперь со всей этой хренью мы попробуем взлететь“.
7 июня 2023 года было объявлено о назначении Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины. До этого он возглавлял киевское „Динамо“, „Ференцварош“, а также ряд клубов в Азии. Последним местом работы Реброва был „Аль-Айн“ из ОАЭ.