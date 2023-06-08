Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: Каховская ГЭС, реакция ООН, наступление и оружие

- Помочь людям на оккупированной территории не удается, Россия абсолютно не заинтересована к эвакуации граждан, к ним относятся, как к оккупированным. Этот теракт стал следствием первого преступления, войны, как таковой, не будь войны - не было бы этих актов. Территория более чем год в руках российских вооруженных сил. Разрушение возможно только внутри, только внутренний подрыв может привести к такой катастрофе. И это могут сделать только те, кто находится там с оружием в руках. Осенью прошлого года Россия заявляла сама, что минирует Каховскую ГЭС, - заявил Подоляк. - Россия, разрушив дамбу, одновременно разрушила порядка 20-25 населенных пунктов, более 100 000 населения находятся на территории, которая оказалась под воздействием последствий этого теракта. Мы имеем большую гуманитарную катастрофу.