ВИДЕО | „Бойцы „Вагнера“ похитили два танка у армии, пытали солдат кислотой“. Подполковник ВС РФ записал видеообращение

„Я объезжал свои подразделения и передовые порядки, путь мне преградили сотрудники ЧВК. Для этого не было оснований. Терпеть это я как боевой офицер не собирался. В результате сотрудники „Вагнера“ были разоружены и отправлены в известном направлении. Впоследствии меня пленили, держали в подвале, издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать, три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять. Видео с моим допросом это результат давления“, - рассказал Винивитин.

„Напряжённости с „вагнерами“ у меня и моей бригады начались с первых дней нашей переброски на Артёмовское направление. Бойцами ЧВК „Вагнер“ были похищены два танка Т-80, четыре пушки, „Камаз“, БМП, - говорит офицер российских оккупационных сил о ситуации на фронте. - В апреле-мае на моём участке ответственности обсуждали вопиющий случай, когда бойца из соседнего соединения „опустили“, и тот от безвыходности просто окончил жизнь самоубийством. Был случай, связанный с угрозой расправы над бойцами роты РЭБ, которых обещали окружить и „обнулить“ только за то, что они работали не так, как хотелось „вагнерам“. Был похищен старшина одного из батальонов, его мучили, истязали, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином. Были случаи, когда бойцов похищали и пытались поменять их на боеприпасы“.

Напомним, что фактический „хозяин“ ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин в последние месяцы находится в состоянии конфликта с Минобороны РФ.

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