„Открываются новые возможности“. Как разрушение Каховской ГЭС может изменить планы форсирования Днепра

Но зачем и на какие тактические преимущества могло рассчитывать российское командование, если это действительно так? И какие новые возможности открываются перед украинскими военными?

Киев и Москва обвиняют друг друга в разрушении Каховской ГЭС. США и Британия заявляют, что необходима дополнительная информация, чтобы дать четкий ответ на вопрос, кто виноват. Эксперты американского Института изучения войны при этом склоняются к мнению о том, что российские силы намеренно разрушили ГЭС.

По словам еще двух собеседников CNN, разрушение Каховской ГЭС, вызвавшее наводнение и заставившее проводить эвакуацию жителей Херсонской области, может затруднить выполнение некоторых планов Украины. А именно - затруднить переход украинских войск через Днепр и нападение на российские позиции (не говоря уже о том, что прорыв плотины создал огромную гуманитарную проблему, которую придется решать украинскому правительству).

„Все, что планировалось ниже по течению от плотины, вероятно, придется перепланировать“, - сказал американской телекомпании CNN на условиях анонимности посол одной из европейских стран в США .

Как бы то ни было, планы контрнаступления в Херсонской области, которое ожидается наряду с наступлением украинских военных на других участках фронта, придется корректировать, признал еще накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Затопление обоих берегов Днепра в военном смысле более выгодно российским военным, заявил в среду глава оккупационной администрации частично захваченной Запорожской области Владимир Сальдо. „Будет видно, кто и как попытается пересечь водную гладь, - цитирует его „Интерфакс“. - С точки зрения военной, ситуация сейчас сложилась оперативно-тактическая в пользу Вооруженных сил РФ“.

Около 5 тысяч домов оказались в воде в Херсонской области из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС, следует из заявлений российской и украинской сторон. Затоплены оказались не только пригороды Херсона, но и сам город. В зоне бедствия - от 22 до 40 тысяч человек.

„У современных армий есть много способов преодолеть водную преграду. Легкую пехоту надежнее всего десантировать на противоположный берег при помощи катеров или вертолетов. С тяжелой техникой сложнее - в большинстве своем плавать и летать она не умеет. Кроме того, высадившиеся на вражескую территорию войска нужно обеспечить бесперебойным снабжением.

Под форсированием такой крупной реки как Днепр обычно понимают целый комплекс мероприятий, который включает в себя как высадку десанта, так и наведение временных мостов - понтонов. Такая операция должна быть быстрой и скоординированной.

В общем плане она выглядит примерно так: в условной точке А сосредотачивается техника для переброски на тот берег, в точке В она начинает переправу, в точке С - высаживается, а в точке D происходит ее развертывание (на самом деле таких точек гораздо больше). Все этапы операции уязвимы, а в ее начале особенно точка А, где в ожидании начала переправы скапливается большое количество техники, на которую противник будет счастлив обрушить огненный шквал.

Прежде всего проводится разведка местности. Нужно найти подходящие места для съезда на понтон и выезда с него, иначе первый же танк завязнет при сходе на берег и вся переправа будет сорвана. Нужно измерить ширину реки и скорость течения в месте наведения понтонного моста, исследовать дно. Нужно обеспечить прикрытие переправляемой техники заблаговременной высадкой десанта, артиллерией и средствами ПВО. Нужно отвлекать и дезинформировать противника - да много чего еще нужно.

Если предположить, что украинская армия готовила операцию по форсированию Днепра в его нижнем течении - неважно, в качестве основной или отвлекающей, - то после разрушения плотины Каховской ГЭС этот замысел можно считать несостоявшимся.