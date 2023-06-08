Вашингтон: в разрушении Каховской ГЭС виновата Москва

Российские войска не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС и понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике, говорится в очередной сводке Генштаба ВСУ. „В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также, в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество“, - отмечается в сообщении Генштаба.

Вашингтон возложил ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции на Москву. „Эта плотина была под контролем россиян, и они несут ответственность за разрушения, причиненные войной. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это непростое время“, - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в Вашингтоне. Если бы Россия не осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину, то трагедии бы не случилось, подчеркнула она.

Темпы подъема воды в затопленных районах снизились. Несмотря на продолжающийся рост уровня воды на территориях вблизи Каховской гидроэлектростанции, темпы подъема снизились, сообщил в эфире телемарафона „Единые новости“ зампредседателя ГСЧС Украины Владимир Демчук. По его словам, из мест затоплений удалось эвакуировать более 1,9 тысячи граждан, среди них 103 ребенка, для эвакуации подготовлен необходимый транспорт, определены маршруты и районы для вывоза людей.

Всемирный банк готов поддержать Украину в проведении быстрой оценки ущерба, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС, и объема необходимой помощи. Об этом заявила в Twitter директор Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде.



