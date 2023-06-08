ВИДЕО | Маргарита Симоньян предложила прекратить войну. Российские провоенные блогеры в ярости

Вот цитаты из выступления Симоньян с незначительными сокращениями:

ВСУ получат ракеты дальнего действия, получат истребители. Они будут наносить этим всем удары по нам, по нашим территориям. Белгородская область, дальше они пойдут, Воронежская там недалеко, не дай бог, Ростовская, Краснодар мой родной и так далее. Я уж про Крым молчу.

И вот что для нас тогда будет красной линией? Мне почему-то кажется, что красная линия — это тот ущерб, который сопоставим с тем ущербом, который будет нам нанесен, когда мы эту черту перейдем. У нас осталась не перейденной черта — нанесение ударов по тем, с кем мы на самом деле воюем… В какой-то момент нам придется наносить удары по аэродромам, с которых будут взлетать эти истребители, по заводам, где все это производится, по местам отправки, по портам. Но ведь и они же будут отвечать. Но это будет, как в Америке говорят „cake fight“, как дети тортами на празднике все бросаются во всех. Тяжелая это будет история — и для них, и для нас. Я бы очень хотела, чтобы до этого не дошло.

Вот Индонезия предложила чудесный план. Я не просто подписываюсь под этим планом, я сама говорила об этом. Весь год об этом говорю, что как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас. Остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы, как и предложила Индонезия. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Это же справедливо. Ну хорошо же? Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить? Не уверена я в этом. И мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны.