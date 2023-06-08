Советы эксперта: как поддерживать долговечность новых моделей смартфонов?
Современные смартфоны значительно более долговечны по сравнению со старыми моделями, но они также требуют ухода и внимания, чтобы обеспечить качественную и долгую работу в течение длительного времени. Эксперт по технологиям делится советами о том, что следует учитывать при использовании новых моделей, чтобы максимально продлить срок их службы.
Общеизвестно, что падение смартфона может быть фатальным для смарт-устройства и что прочность корпуса телефона увеличивается, например, благодаря чехлу или защитной пленке. Также известно, что длительный контакт с водой плохо сказывается на телефоне — даже если модель прошла испытания и заявлена как влагостойкая. Но, помимо этого, есть еще и несколько других аспектов, которые могут быть не столь очевидны при покупке, но все же они существенно влияют на срок службы смартфона — их нужно учитывать при дальнейшем использовании телефона.
1. Продлите срок службы батареи с помощью правильных методов зарядки.
По словам эксперта по технологиям Екатерины Мишиной, правильный уход за аккумулятором должен начинаться с того, чтобы не допускать его перегрева или замерзания – т.е. избегать температур ниже 0 и выше 35 градусов. „Наше короткое лето в Эстонии обычно не приносит с собой таких высоких температур, но смартфон, оставленный, например, на приборной панели автомобиля или в другом месте на открытом солнце, все равно может довольно легко перегреться, и емкость его батареи уменьшится“, — отмечает Мишина и рекомендует в таком случае отнести телефон в прохладное место, чтобы он остыл.
Она также отмечает, что использование телефона во время быстрой зарядки также может привести к перегреву аккумулятора и устройства. „К счастью, новые модели можно зарядить наполовину всего за 10 минут, так что вам не придется долго ждать, чтобы их использовать“, — приводит она пример, упоминая новую модель смартфона Huawei P60 Pro.
По словам Мишиной, на срок службы батареи также влияет, когда телефон слишком долго оставляют заряжаться — скорее, она рекомендует заряжать устройство по частям в течение дня по мере необходимости. Мишина также не рекомендует сушить телефон феном в случае если на него попала вода из-за риска перегрева.
2. Не повредите хорошо сконструированный телефон небрежной очисткой
Поскольку мы обычно держим телефон в кармане или на дне сумки, то он часто соприкасается с пылью и грязью, которые также попадают в различные отверстия устройства. На данном моменте Екатерина Мишина, которая также отвечает за обучение в Huawei, предупреждает каждого пользователя, чтобы он неудачной чисткой не нанес бы смарт-устройству еще больше вреда.
„Во-первых, нельзя чистить телефон каким-либо острым металлическим предметом. В крайнем случае это можно сделать сухой ватной палочкой, сухой новой зубной щеткой или кисточкой. Также стоит применять сухую тряпку. Так как телефоном мы пользуемся очень много ежедневно, то стоит также учесть, что он загрязнен и чистка устройства приветствуется с точки зрения гигиены, а чистые камеры без отпечатков пальцев позволяют снимать намного более качественные фотографии“, — описывает эксперт по технологиям и добавляет на примере моделей Huawei, что в настоящее время каждый пользователь при покупке устройства должен убедиться, что оно имеет уровень защиты IP68 – т.е. от брызг, оно водонепроницаемо и имеет пылезащиту, что обеспечивает дополнительную защиту для ежедневного использования и тем самым продлевается срок службы смарт-устройства.
Но если смартфон нового типа все же по каким-то причинам не работает, то, по словам Мишиной, не стоит пытаться отремонтировать его самостоятельно — так можно нанести необратимый ущерб устройству с множеством сложных микроэлементов, и в таком случае даже профессионалы не смогут потом помочь.
3. Правильные привычки помогают держать в порядке „движок“ новых моделей
Поскольку поток ежедневно потребляемой информации продолжает только возрастать с течением времени, то долговечность смартфонов также зависит от того, сколько информации должен обработать „движок“ внутри смарт-устройств и что от этого потока остается. „Основной рекомендацией, как для повышения скорости работы телефона, так и из соображений безопасности – это следовать рекомендуемым обновлениям операционной системы и делать их вовремя, а не откладывать“, — советует пользователям эксперт по технологиям. Таким образом, по ее словам, смарт-устройство будет находиться в максимально рабочем состоянии по заданным производителем условиям и может выявить и устранить большую часть „мусора“, который больше не стоит хранения в системе.
И хотя объем памяти новых устройств существенно больше по сравнению со старыми моделями, все же, по словам Екатерины Мишиной, стоит время от времени проверять различные приложения на телефоне и удалять ненужные. „Новейшие технологии способны удалять материалы, оставшиеся в памяти телефона, которые не использовались в течение определенного периода времени, но все же разумно иногда делать небольшую чистку самостоятельно — тем более, что постоянно появляются новые приложения, которые вы хотите попробовать и которые потом могут вообще не использоваться“, — отмечает Мишина.