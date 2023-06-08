Советы эксперта: как поддерживать долговечность новых моделей смартфонов?

Общеизвестно, что падение смартфона может быть фатальным для смарт-устройства и что прочность корпуса телефона увеличивается, например, благодаря чехлу или защитной пленке. Также известно, что длительный контакт с водой плохо сказывается на телефоне — даже если модель прошла испытания и заявлена как влагостойкая. Но, помимо этого, есть еще и несколько других аспектов, которые могут быть не столь очевидны при покупке, но все же они существенно влияют на срок службы смартфона — их нужно учитывать при дальнейшем использовании телефона.

1. Продлите срок службы батареи с помощью правильных методов зарядки.

По словам эксперта по технологиям Екатерины Мишиной, правильный уход за аккумулятором должен начинаться с того, чтобы не допускать его перегрева или замерзания – т.е. избегать температур ниже 0 и выше 35 градусов. „Наше короткое лето в Эстонии обычно не приносит с собой таких высоких температур, но смартфон, оставленный, например, на приборной панели автомобиля или в другом месте на открытом солнце, все равно может довольно легко перегреться, и емкость его батареи уменьшится“, — отмечает Мишина и рекомендует в таком случае отнести телефон в прохладное место, чтобы он остыл.



Она также отмечает, что использование телефона во время быстрой зарядки также может привести к перегреву аккумулятора и устройства. „К счастью, новые модели можно зарядить наполовину всего за 10 минут, так что вам не придется долго ждать, чтобы их использовать“, — приводит она пример, упоминая новую модель смартфона Huawei P60 Pro.



По словам Мишиной, на срок службы батареи также влияет, когда телефон слишком долго оставляют заряжаться — скорее, она рекомендует заряжать устройство по частям в течение дня по мере необходимости. Мишина также не рекомендует сушить телефон феном в случае если на него попала вода из-за риска перегрева.

2. Не повредите хорошо сконструированный телефон небрежной очисткой