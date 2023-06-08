Экс-генсек НАТО: не исключено, что страны Балтии могут отправить свои войска в Украину

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал альянс предоставить Украине письменные гарантии безопасности и обозначить путь к членству в НАТО без предварительных условий. Его слова приводит газета The Guardian в среду, 7 июня.

Фог Расмуссен считает, что гарантии безопасности должны включать в себя обмен разведывательными данными, совместные учения с Украиной, расширение производства боеприпасов и поставку вооружений, достаточных для сдерживания России от возможных будущих нападений. Об этом в последнее время стали говорить чаще, заявил экс-генсек НАТО, отметив соответствующий призыв Франции.

При этом Фог Расмуссен подчеркнул, что одних лишь гарантий безопасности будет недостаточно. „Некоторые союзники по НАТО могут выступить за гарантии безопасности, чтобы избежать реальной дискуссии о стремлении Украины к членству. Они надеются, что, предоставив гарантии безопасности, смогут избежать этого вопроса. Я не думаю, что это возможно“, - сказал он, отметив, что на обсуждении пути Украины в НАТО особенно настаивают страны Восточной и Центральной Европы.

Фог Расмуссен: Нельзя исключать, что страны НАТО примут индивидуальные меры

„Если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед для Украины, существует очевидная вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке“, - предупредил Фог Расмуссен, отдельно отметив оказываемую Украине помощь со стороны Польши.

„Я бы не исключал, что в этом контексте Польша будет действовать еще активнее на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность ввода войск (в Украину. - Ред.)“, - заявил бывший глава альянса. По его словам, обращение Украины за такой военной помощью будет абсолютно законным.

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