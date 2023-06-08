Силламяэ хочет сохранить название улицы, данное в честь советского офицера

Совет по топонимам Министерства финансов на состоявшемся в феврале заседании пришел к выводу, что неуместно сохранять название улицы Михаила Румянцева. Эстонская Республика не имела отношение к войне, которую Советский Союз вел в Афганистане, хотя там и погибли жители Эстонии.

Заведующий отделом политики местных самоуправлений Минфина Март Уусъярв, возглавляющий совет по топонимам, сказал изданию Maaleht, что по закону региональный министр имеет право предложить местному самоуправлению переименовать улицу, если она носит имя человека, действия которого были направлены против Эстонской Республики, или если название неуместно в историческом и культурном плане. В данном случае речь идет именно о такой причине.