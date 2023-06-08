Вратарь сборной Латвии номинирован на звание „Лучший игрок года“ по версии ИИХФ

Конкурентами Шилова в борьбе за титул станут форвард сборной Швейцарии Андрес Амбюль, чемпионы мира канадские форварды Коннор Бедард и Адам Фатилли, а также форвард Чехии Доминик Кубалик и два серебряных призера сборной Германии - форвард Джон-Джейсон Петерка и защитник Мориц Зайдер.

Голосование будет проходить среди СМИ и приглашённых членов ИИХФ, а победитель будет объявлен в понедельник, 19 июня. Избиратели не ограничены семью кандидатами, и, если кто-то считает другого игрока более достойным, это имя может быть „вписано“ в бюллетень для голосования.

Шилов привез из Тампере три награды, и по праву был назван самым ценным игроком и лучшим вратарем ЧМ по версии IIHF, а также вратарем команды всех звезд по оценке прессы. Он также принял участие в каждой игре за Латвию, его 601:00 сыгранных минут стали вторыми в истории IIHF на одном турнире, и он сыграл ключевую роль в завоевании Латвией бронзовой медали - первой медали в истории страны на соревнованиях высшего уровня.

Артур Шилов также входит в символическую пятерку турнира. 22-летний хоккеист помог сборной Латвии одержать семь побед, отразил 92,14% бросков и пропускал в среднем 2,2 шайбы.

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